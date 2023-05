Silent Hill: Ascension - eksperymentalne, interaktywne doświadczenie w kultowym uniwersum. Konami kusi zwiastunem

Legendarna seria horrorów powoli wraca do branży. Konami przyszykowało szereg projektów o bardzo różnej specyfice. Najciekawiej prezentuje się na razie remake drugiej odsłony Silent Hill od Bloober Team, jednak ambitny projekt krakowskiego studia jest jednym z kilku zapowiedzianych w ostatnim okresie. Do bardziej tajemniczych należy przedsięwzięcie, które ma być efektem współpracy kilku zespołów. Dziś poznaliśmy nieco więcej konkretów.

Silent Hill: Ascension ma być horrorem ze swojego rodzaju interaktywnym modelem rozgrywki, gdzie decyzje graczy maja wpływ na kształt świata.

Nad projektem czuwają twórcy Dead by Daylight Behaviour Interactive, Genvid Entertainment, dj2 Entertainment oraz Bad Robot Games. Jeszcze w tym roku mają zaprezentować światu specyficzny eksperyment. Silent Hill: Ascension wprowadzi świat pełen różnego rodzaju zagrożeń w postaci przerażających monstrów, a o jego kształcie decydować będą kolejni gracze. Innymi słowy, osoby ogrywające Ascension będą wywierały trwały wpływ na postacie i ich losy. Mechaniki wyborów przypominać mają nieco to, co znamy z pozycji od Telltale Games.

Trzeba przyznać, że Konami szykuje nie lada ofensywę z serią, więc oprócz zyskującej kolejne tytuły franczyzą Resident Evil dostaniemy szereg zarówno mniejszych, jak i większych projektów ze świata Silent Hill. Ascension i remake "dwójki" stanowią tutaj awangardę, ale warto zwracać uwagę na chociażby Silent Hill F od Neobards Entertainment, gdzie akcja powędruje do Japonii lat 90., jak również Silent Hill: The Short Message, którego deweloperami są Szkoci z NoCode. Pokierujemy tam pewną młodą dziewczyną, która budzi się w opuszczonej posiadłości.

