Silent Hill: The Short Message otrzymał rating na Tajwanie, a wraz nim pierwszy opis fabuły oraz grafikę promocyjną

W ubiegłym roku Konami w końcu uchyliło rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o przyszłość marki Silent Hill. Po ogromnym sukcesie jakie przyniosły kolejne gry Resident Evil (zarówno te całkowicie nowe części jak i przygotowane od podstaw remake'i), Konami zdecydowało się wreszcie powrócić do popularnej marki gier z gatunku survival horror. W planach jest m.in. Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f czy Silent Hill: Townfall. Od dłuższego czasu w sieci przewijają się również plotki na temat tajemniczego projektu Silent Hill: The Short Message.

W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat gry Silent Hill: The Short Message. Tytuł został oceniony na Tajwanie, a wraz z ratingiem opublikowano pierwszy opis fabuły i grafikę promocyjną.

Na portalu Gematsu pojawił się anglojęzyczny opis gry Silent Hill: The Short Message, który został przetłumaczony na bazie oryginalnego wpisu z Tajwanu (oryginalny screen poniżej). Wygląda na to, że gra ma skupić się na postaci Anity, która budzi się nagle w opustoszałym mieszkaniu, należącym do jej przyjaciółki Mayi. Bohaterka przybywa wcześniej do posiadłości, ale z jakiegoś powodu nie ma pamięta niczego od momentu w którym przekroczyła próg mieszkania. Anita musi uciec przed własnymi lękami i potworami czającymi się w korytarzach, odkryć prawdę stojącą za wydarzeniami, w których została uwięziona, i spróbować uciec, zanim własna trauma pochłonie jej wolę przetrwania - tak brzmi dalszy opis fabuły produkcji.

Co ciekawe, Konami nadal oficjalnie nie zapowiedziało produkcji, co wskazuje że będzie to prawdopodobnie projekt o znacznie mniejszej skali, być może nawet coś w rodzaju wersji demonstracyjnej, mającej na celu pokazanie skrawka jednej z nowych produkcji spod marki Silent Hill. The Short Message według dotychczasowych informacji ma zadebiutować wyłącznie na konsoli PlayStation 5, jednak jakiekolwiek dane dotyczące terminu premiery pozostają nieznane. Tajwański urząd od spraw oceniania gier opublikował na osłodę pierwszą grafikę promocyjną, którą publikujemy poniżej.

Źródło: Gematsu