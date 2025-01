Silent Hill 2 Remake - według nieoficjalnych informacji survivor horror zadebiutuje na początku 2024 roku

Konami jesienią zeszłego roku zapowiedziało kilka projektów związanych z marką Silent Hill. Po kolejnych sukcesach Resident Evil zastanawialiśmy się, kiedy na podobne kroki zdecyduje się Konami, po czym okazało się że firma ma konkretne plany. W pierwszej kolejności powinniśmy zagrać w odrestaurowaną wersję klasycznej dwójki, w której wcielimy się w postać Jamesa Sutherlanda. Za przygotowanie remake'u odpowiada polskie studio Bloober Team. Mimo że zapowiedź odbyła się w październiku 2022 roku, do tej pory nie usłyszeliśmy nic konkretnego na temat daty premiery. Teraz to się jednak zmieniło.

Według informacji pochodzących od aktora podkładającego głos głównemu bohaterowi, Silent Hill 2 Remake zadebiutuje na początku 2024 roku.

Od dłuższego czasu Bloober Team wskazuje, że prace nad Silent Hill 2 Remake są już na zaawansowanym etapie, a twórcy skupiają się już przede wszystkim na dopieszczeniu mechanik rozgrywki oraz eliminacji napotkanych błędów. Jednocześnie podkreślano, że to od Konami zależy kiedy i w jaki sposób zostanie ogłoszona data premiery. Choć japoński wydawca nadal milczy w tym temacie, konkretniejszą podpowiedź uzyskaliśmy od Luke'a Robertsa, który jest aktorem podkładającym głos głównemu bohaterowi Silent Hill 2.

Z jego informacji wynika, iż remake dwójki zostanie wprowadzony na rynek w pierwszych miesiącach 2024 roku. Teoretycznie premiera mogłaby się odbyć w tym roku, ale być może Bloober Team oraz Konami celowo chcą dać sobie więcej czasu, jako że tegoroczna jesień jest już bardzo mocno zapchana kolejnymi premierami, także tymi z gatunku survival horror. Wystarczy wspomnieć, że w październiku na rynek trafi Alan Wake 2 oraz Alone in the Dark. Wybranie spokojniejszego okresu może z kolei pozwolić na wypuszczenie bardziej dopracowanego tytułu z szansą na większy sukces. Przypominamy, że Silent Hill 2 Remake tworzony jest na silniku Unreal Engine 5, a premiera zaplanowana została na PC i PlayStation 5.

Źródło: WCCFTech