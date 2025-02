Steam Next - rozpoczął się festiwal, w którym przetestujemy wersje demo nadchodzących gier. Wśród nich polskie The Thaumaturge﻿

Co jakiś czas możemy uczestniczyć w wielu różnych wydarzeniach na platformach, które zajmują się cyfrową dystrybucją gier. Większość z nich dotyczy określonych tematów lub gatunków gier, choć można się także spotkać z celebracją określonego okresu istnienia danego sklepu. Tym razem nadszedł czas na ostatni w tym roku festiwal Steam Next, na którym to twórcy mogą podzielić się efektami swojej pracy, udostępniając wersje demonstracyjne swoich produkcji.

Festiwal Steam Next pozwoli nam na sprawdzenie setek różnych gier, dzięki ich wersjom demonstracyjnym. Potrwa on od 9 do 16 października 2023 roku.

Steam Next z pewnością okaże się sporą gratką dla wielu graczy, tym bardziej że wydarzenie ponownie potrwa okrągły tydzień. Przez ten czas nie tylko będzie można zagrać w setki gier. Producenci będą udostępniać także transmisje na żywo ze swoich nadchodzących produkcji, więc będzie to świetna okazja, żeby zamienić z nimi kilka słów. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości uruchamianych wersji demonstracyjnych, więc jedynym będzie tylko i wyłącznie nasz wolny czas. Jako że mamy do czynienia z naprawdę pokaźną liczbą tytułów, poniżej znajdziemy takie, w które na pewno warto zagrać.

Fani platformówek z pogranicza gatunku metroidvania oraz souslike mogą zagrać w tytuł The Last Faith. Osoby, które wolą produkcje RPG, mogą liczyć natomiast na Enshrouded lub tytuł od polskiego studia Fool's Theory pt. The Thaumaturge. Wydarzenie jest też świetną okazją, aby wypróbować rywala dla Factorio od Paradox Interactive, czyli grę Foundry. Dobrym wyborem będzie również dostępne trochę wcześniej The Talos Principle 2 - gra logiczna, której pierwsza część jest swoistym fenomenem. Ciekawie zapowiada się też The Enjenir będący dość szalonym tytułem, który łączy w sobie elementy budowy konstrukcji oraz ich późniejsze testowanie. Lista wybranych tytułów przedstawia się następująco:

Źródło: Steam