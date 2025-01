Cities: Skylines II - gracze konsolowi będą musieli poczekać dłużej niż myśleli, Paradox Interactive przesuwa premierę

Paradox Interactive od lat wypuszcza skomplikowane i wciągające gry strategiczne z większym bądź mniejszym udziałem elementów ekonomicznych. To samo studio odpowiada też za znany i lubiany symulator budowania miasta Cities: Skylines, którego następca miał mieć premierę na wszystkich platformach już 24 października. Nieoczekiwanie jednak deweloperzy zmienili datę premiery w wersjach przeznaczonych na konsole Sony PlayStation 5 i Microsoft Xbox Series.

Paradox Interactive poinformowało dziś graczy, że premiera na platformy konsolowe zostanie przesunięta: "Burmistrzowie! Ciężko pracujemy nad przygotowaniem gry do premiery. Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy więcej czasu, aby osiągnąć cel jakościowy, który wyznaczyliśmy dla konsol. Chcemy zapewnić naszym graczom jak najlepsze wrażenia, dlatego aktualizujemy okno premierowe dla konsol Xbox Series i PlayStation 5 do wiosny 2024 roku."

Zatem jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie, premiera na konsolach nowej generacji odbędzie się na wiosnę 2024, spodziewamy się, że studio wyda grę w okolicach marca przyszłego roku. Premiera na komputery osobiste PC nie uległa jednak zmianie i dalej zobowiązuje data: 24 października 2023. Jeżeli jesteście ciekawi, co uległo zmianą względem pierwszej części gry, to zapraszamy do naszego wpisu tutaj.

