NVIDIA GeForce NOW - do puli gier trafił Cyberpunk 2077: Phantom Liberty oraz 25 innych gier, w tym znane klasyki

Od jakiegoś czasu mamy możliwość korzystania ze streamingu gier za sprawą NVIDIA i ich usługi GeForce NOW. Amerykańska firma stale i wytrwale poszerza pulę obsługiwanych tytułów, a dziś dołączyły do niej następne. Z pewnością dla wielu posiadaczy subskrypcji dobrą informacją jest fakt dołączenia DLC do gry Cyberpunk 2077 wraz z aktualizacją 2.0, choć znajdziemy tutaj również dobrze znaną Amnesie: Rebirth czy uwielbiane klasyki jak Quake II.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Quake II, Doom Eternal i Amnesia: Rebirth wraz z innymi grami staną się dostępne już w tym tygodniu w usłudze streamingowej NVIDIA GeForce NOW.

W tym tygodniu do puli gier w usłudze streamingowej NVIDIA GeForce NOW dołączy Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Jeżeli jesteś ciekawy, jak wypadł nowe DLC i aktualizacja 2.0 do gry polskiego studia, to zapraszam tutaj. Warto zauważyć, że korzystając z subskrypcji RTX 4080, będziemy w stanie uruchomić grę z włączonymi wszystkimi opcjami śledzenia promieni (zarówno Ray Tracing, jak i Path Tracing). Jeżeli jednak będziemy chcieli zagrać w wyższych rozdzielczościach, skorzystać będziemy mogli również z dobrodziejstw DLSS 3.5 i Frame Generation, których jakość i wydajność możecie sprawdzić tutaj i tutaj. Dodać należy, że pakiet ten kosztuje 99 zł na miesiąc lub 490 zł na pół roku.

Oprócz Cyberpunk 2077: Phantom Liberty do puli gier dołącza również 25 innych tytułów w tym takie dzieła jak: Quake II, Doom Eternal i Amnesia: Rebirth. Oto pełna lista gier, które trafią do subskrypcji GeForce Now w tym tygodniu:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Steam, Epic Games Store, Xbox, PC Game Pass)

These Doomed Isles (Steam)

Paleo Pines (Steam)

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai (Steam)

Pizza Possum (Steam)

Wildmender (Steam)

Overpass 2 (Steam)

Soulstice (Steam)

Amnesia: Rebirth (Xbox, PC Game Pass)

BlazBlue: Cross Tag Battle (Xbox, PC Game Pass)

Bramble: The Mountain King (Xbox, PC Game Pass)

Broforce (Steam)

Don Duality (Steam)

Doom Eternal (Xbox, PC Game Pass)

Dordogne (Xbox, PC Game Pass)

Dust Fleet (Steam)

Eastern Exorcist (Xbox, PC Game Pass)

Figment 2: Creed Valley (Xbox, PC Game Pass)

I Am Fish (Xbox)

Necesse (Steam)

A Plague Tale: Innocence (Xbox)

Quake II (Steam, Epic Games Store, Xbox i PC Game Pass)

Road 96 (Xbox)

Spacelines from the Far Out (Xbox)

Totally Reliable Delivery Service (Xbox, PC Game Pass)

Warhammer 40,000: Battlesector (Xbox, PC Game Pass)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Xbox)

Źródło: NVIDIA, KitGuru