Cities: Skylines II - symulator budowy miasta z nowym zapisem rozgrywki. Twórcy prezentują nowości względem poprzednika

Jednym z potencjalnych jesiennych hitów będzie druga odsłona świetnego city buildera. Funkcjonująca przez wiele lat poprzedniczka zyskała gigantyczną popularność, wprowadzając gatunek na zupełnie nowy poziom. Pod koniec ubiegłego miesiąca wprowadzono ostatni, pożegnalny dodatek, my tymczasem czekamy na październik, by móc przekonać się, czy Colossal Order podoła temu niemałemu wyzwaniu, tworząc godną kontynuację. Na razie możemy przyjrzeć się materiałom.

Cities: Skylines II dostało kolejny zapis rozgrywki - tym razem koncentrujący się na działaniu sztucznej inteligencji.

Na pewno istotne będą elementy, które wprowadzają coś nowego do franczyzy - a przynajmniej w znaczący sposób poprawiają to, co już otrzymaliśmy. Nieco ponad tydzień temu skoncentrowano się na ukazaniu bardzo obiecującego systemu budowania komunikacyjnych sieci. W porównaniu do pierwszego Cities Skylines ma się to odbywać w sposób znacznie bardziej intuicyjny. Pojawi się chociażby opcja wprowadzenia różnej maści rond i inne usprawnienia związane z tym aspektem gry. Całkiem nieźle, jak na start właściwych materiałów promocyjnych.

Tym razem przyszedł czas na nowości związane bezpośrednio ze sztuczną inteligencją tłumów. Chodzi przede wszystkim o dopracowany system reagowania mieszkańców miasta na to, co się dzieje w ruchu drogowym. Będą oni podejmowali decyzje na bazie szeregu zmiennych: cen paliwa, ukształtowania dróg, korków lub ich braku, zachowania znacząco wyróżnią się nawet pod kątem grupy wiekowej. Oczywiście spotkamy się niejednokrotnie z niebezpieczną jazdą prowadzącą do wypadków - na co też przyjdzie nam zareagować poprzez np. wprowadzenie odpowiednich regulacji. A jako że potencjalna liczba mieszkańców będzie znacznie większa niż w "jedynce" - tutaj dużą rolę będą miały moce obliczeniowe naszego sprzętu - scenariuszy może być bez liku. Trzeba przyznać, że na razie wygląda to znakomicie.

Źródło: Colossal Order