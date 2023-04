Cities: Skylines - wsparcie gry zbliża się ku końcowi. Paradox ogłasza finalne rozszerzenie popularnej strategii ekonomicznej

Colossal Order wraz z wydawcą Paradox Interactive wspierali swój tytuł przez nieco ponad 8 lat. Wszystko jednak kiedyś się kończy. Cities: Skylines powoli ustępuje miejsca zbliżającej się drugiej części - wstępnie zaplanowanej jeszcze na drugą połowę bieżącego roku. Ale twórcy planują całkiem porządny finisz. Niebawem pojawi się jeszcze jedno DLC, które wprowadzi do świetnie przyjętej odsłony kilka dodatkowych umilających oczekiwanie na sequel atrakcji.

Symulator miasta dostanie solidny dodatek w postaci Hotels and Retreats. Jak z samej nazwy wynika, przyjdzie nam rozbudować sieć różnorakich hoteli. Z początku będziemy dysponowali niewielkimi odmianami, by wraz z upływem czasu przechodzić na coraz bardziej luksusowe sieci przyciągające więcej klientów i zarazem dążyć do stworzenia hotelarskiego imperium. Jak zwykle możemy liczyć na mnóstwo opcji - zarówno w kontekście rodzajów nieruchomości, jak i chociażby budowania kolejnych atrakcji urozmaicających nasz ośrodek, jak np. parki i knajpy.

Łącznie otrzymamy aż pięć nowych map - trzy z nich nawiązujące do europejskich miast, jedną w klimacie umiarkowanym, a jedną - tropikalnym. Do dyspozycji twórcy dodadzą także trzy pakiety tworzone przez społeczność: Railroads of Japan, stworzone przez Kaminogi, Brooklyn and Queens (Prosper) oraz Industrial Revolution (Avanya). Hotels and Retreats zostanie wprowadzone 23 maja - czyli przypuszczalnie na kilka miesięcy przed premierą Cities: Skylines II. A oto zwiastun prezentujący rzeczone rozszerzenie:

