Cities: Skylines II nadchodzi. Paradox Interactive przekonuje fanów, że będzie to symulator budowy miasta nowej generacji

Szwedzki wydawca gier Paradox Interactive zapowiedział właśnie kontynuację swojego bardzo popularnego tytułu Cities: Skylines. Pierwszy symulator miasta w ciągu 4 lat po premierze sprzedał się w przeszło 4 mln egzemplarzy. Dodatkowo był wręcz świetnie oceniany przez graczy oraz krytyków. Wszystko przez swoją rozbudowaną mechanikę budowy miasta oraz wsparcie dla modów. Tym bardziej cieszy fakt, że następna część pojawi się jeszcze w tym roku.

Paradox Interactive ogłosiło właśnie, że w drugiej połowie 2023 roku zadebiutuje kontynuacja cenionego tytułu Cities: Skylines. Jest na co czekać.

Pierwsza część gry fińskiego studia Colossal Order do dziś cieszy się sporą popularnością. Ze statystyk platformy Steam możemy się dowiedzieć, że w ciągu ostatnich 30 dni, w grze przebywało jednocześnie 19 tys. graczy. Dla porównania obecnie najnowsza odsłona serii Need For Speed może się "pochwalić" wynikiem zaledwie około tysiąca osób. O tym, że producent tworzył międzyczasie następcę "jedynki" dowiedzieliśmy się dzisiaj (6.03.23 r.) na wydarzeniu Paradox Announcement Show 2023. Choć informacje o produkcji nowej części były już dostępne na kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Nawiązując do wstępu, na pokazie podano, że pierwsza część gry sprzedała się w liczbie 12 mln sztuk, a w zeszłym roku dołączyło kolejnych 5,5 mln graczy. Jeśli zaś chodzi o nadchodzący tytuł, to ma on być "najbardziej realistycznym city builderem, jaki kiedykolwiek powstał". Możemy liczyć na budowanie wielkich metropolii od podstaw, włączając w to projektowanie systemu transportowego oraz struktury ekonomicznej.

Wiemy, że rozgrywka ma być dużo bardziej otwarta niż w poprzedniku. Dostępne mają być także bardziej zaawansowane opcje modyfikacji oraz konstruowania miasta. Jako że Cities: Skylines II przedstawiana jest jako gra nowej generacji, zagrać będziemy mogli jedynie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X. Ze zwiastuna, który mimo wszystko nie jest ujęciem z aktualnej gry, możemy wywnioskować, że będziemy mieli do czynienia ze zmienną pogodą i porami roku. Z pewnością możemy liczyć na wsparcie modów, tak jak to miało miejsce w pierwszej części. Jedną z najlepszych wiadomości, jest jednak fakt, że gra będzie dostępna od razu na premierę dla subskrybentów Game Passa. Na pokazie mogliśmy się również dowiedzieć o dwóch nowych nadchodzących produkcjach od studia - Life By You oraz The Lamplighters League.

