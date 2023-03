Ibru - interesujące detektywistyczne RPG, oparte na motywach powieści Olgi Tokarczuk, z przypuszczalną datą premiery

Olga Tokarczuk to bardzo znana i doceniona na świecie polska noblistka. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jedna z książek autorki będzie bazą dla gry komputerowej o intrygującym tytule Ibru. Pozycja jest oparta na świecie przedstawionym w dziele "Anna In w grobowcach świata" i opowie własną historię osadzoną w tym uniwersum. Produkcją gry zajmuje się mało znane studio Sundog. Poznaliśmy właśnie planowaną datę premiery.

Oparta na motywach powieści Olgi Tokarczuk gra Ibru zadebiutuje najwcześniej w 2026 roku. Tytuł jest na razie ciągle w zaawansowanej fazie koncepcyjnej, ale prototyp ma być gotowy jeszcze w tym roku.

Jak dowiedzieliśmy się z rozmowy przeprowadzonej przez portal Wirtualne Media z przedstawicielem studia, wstępnie szacunki mówią, że gra ukaże się w 2026 roku. Nie należy jednak traktować tego terminu jako ostatecznego, gdyż powszechnie wiadomo, że opóźnienia w branży są czymś naturalnym. Twórcy określają swój tytuł jako detektywistyczne RPG, co oczywiście przywodzi od razu na myśl znane Disco Elysium, polski Gamedec czy najnowszą produkcję Obsidianu – Pentiment. W odróżnieniu od tych pozycji jednak, świat gry przedstawiony będzie z perspektywy pierwszej osoby. To sprawia, że dzieło Sundog może wyjść z niszy, do której w innym przypadku zapewne by trafiło. Sami twórcy bardzo chętnie odwołują się także do gry przygodowej Return of the Obra Dinn. Projekt jest bardzo ambitny, ponieważ autorzy przewidują nawet 16 godzin rozgrywki.

Nad grą pracuje obecnie bardzo mały zespół. Składa się z zaledwie dziewięciu deweloperów, ale w przyszłości ma zostać poszerzony do około 20. Aktualnie trwają poszukiwania kolejnych pracowników, ale już w szeregach twórców są osoby związane wcześniej z Techlandem, CI Games czy Flying Wild Hog. W skład zespołu deweloperów wchodzi także sama Olga Tokarczuk, która pełni funkcję współscenarzystki Ibru, a także szefowej rady nadzorczej Sundog. Co ciekawe, jeszcze w tym roku ma zostać przygotowany prototyp tytułu dla inwestorów. Gra jest tworzona na silniku Unreal Engine 5, a przewidywany budżet projektu to około 10 mln zł.

