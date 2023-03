Tainted Grail: The Fall of Avalon - Skyrim w otoczce arturiańskich mitów. Gra polskiego studia z datą premiery Early Access

Wydawca Awaken Realms i zespół Questline pracowali już nad grą w tym specyficznym, mrocznym uniwersum zapoczątkowanym przez gry planszowe. Niespełna dwa lata temu na rynku pojawił się Tainted Grail: Conquest - bardzo dobrze przyjęta hybryda roguelike'a i RPG z dużą dawką deckbuildingu. Teraz jednak deweloperzy zamierzają mierzyć znacznie wyżej, szykując pierwszoosobowe RPG w otwartym świecie na naprawdę sporą skalę. Pierwsze efekty możemy poznać wkrótce.

Tainted Grail: The Fall of Avalon wyjdzie w trybie Early Access 30 marca. Nieco wcześniej zaś wybrane osoby sprawdzą jeszcze wczesną wersję gry RPG w trakcie zamkniętych beta testów.

Pod koniec ubiegłego miesiąca zapraszano do wypełnienia specjalnego kwestionariusza, który ma wytypować setkę osób sprawdzających wersję alpha. Jednocześnie wiemy już, że na finiszu marca dostaniemy grę we wczesnym dostępie. Tym samym ponownie wkroczymy w ponury świat, gdzie panuje wieczna jesień, a król Artur upadł, pozostawiając w spadku swoim włościom hordy bestii i anomalie doprowadzające do szaleństwa. Już planszówka i wspomniana wyżej gra z 2021 roku wykazały potencjał tytułu. Ale teraz czas na coś znacznie większego.

Tainted Grail: The Fall of Avalon nie bez przyczyny mocno przypomina w swoich materiałach Skyrim. Mamy zbliżoną perspektywę i piękny, otwarty świat - choć rzecz jasna znacznie bardziej surowy i ponury. Twórcy obiecują niczym nieograniczoną eksplorację przez zdewastowane ziemie, pełne groźnych przeciwników i potencjalnych towarzyszy. Pojawić się mają także elementy craftingu. Warto jeszcze zaznaczyć, że jednym z twórców uniwersum jest Krzysztof Piskorski - jeden z najbardziej utalentowanych polskich pisarzy związanych z szeroko pojętą fantastyką, odpowiadający w przeszłości za takie powieści, jak Cienioryt i Czterdzieści i cztery.

Źródło: Youtube, Steam