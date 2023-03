The Wolf Among Us 2 zalicza poślizg. Nie zagramy w tym roku, ale to nie koniec kiepskich wieści o grze Telltale Games

Wszystko co związane z grą pt. The Wolf Among Us 2 zdaje się jakoś szczególnie ślamazarnie dłużyć. Pierwsza część przygodówki od Telltale Games pojawiła się mianowicie na PC i Xboksie 360 dość dawno temu, bo w 2013 roku. W pięć lat później studio, które przygotowało także niezapomniane The Walking Dead, jednak upadło. Chyba nikt już nie wierzył, że przygody baśniowych istot z TWAU będą miały swoją kontynuację. A jednak będą miały. Tyle, że jeszcze nie w tym roku...

A było już tak blisko... Mniej więcej rok temu studio Telltale zapowiedziało, że w grę The Wolf Among Us 2 zagramy już w 2023 roku. Dziś termin zmieniono.

Studio Telltale Games zdecydowało się przesunąć premierę The Wolf Among Us 2 na 2024 rok, by uniknąć tzw. crunchu i móc w spokoju przenieść produkcję z silnika Unreal Engine 4 na Unreal Engine 5. Deweloperzy dodają, że obawiają się ponadto wypalenia zawodowego, stąd wolą przygotowywać TWAU2 bez zbędnego pośpiechu. CEO firmy uczciwie zdradza też, że zapowiedź gry już w 2020 roku była konieczna, aby zapewnić jej finansowanie.

Doprecyzowano przy tym, że TWAU2 identycznie jak przygody Bigby'ego z 2013 roku, wydawane będzie w odcinkach. Informacja ta nie jest tak oczywista, jak można by się tego było spodziewać, ponieważ gracze, którzy niekoniecznie przepadają za takim rozwiązaniem liczyli, że deweloper się ugnie i wyda grę w całości tego samego dnia. Tyle dobrze, że w dniu premiery pierwszego odcinka Telltale chce mieć już skończone prace nad pozostałymi epizodami. Nie będzie więc mowy o tym, że doczekamy się np. kolejnych przesunięć czy nawet anulowania prac nad grą.

Źródło: IGN