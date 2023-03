Diablo IV - wymagania sprzętowe wersji beta są zaskakująco niskie. Póki co nie ma co liczyć na Ray Tracing

W przyszłym miesiącu gracze będą mogli zagrać w otwartą betę Diablo IV, która bez żadnych wątpliwości zostanie jednym z największych hitów tego roku. Studio Blizzard ogłosiło właśnie kilka istotnych informacji na temat tego tytułu. Najciekawiej prezentują się minimalne wymagania sprzętowe gry, które umożliwią rozgrywkę na niemal każdym komputerze służącym już do uruchamiania choćby starszych produkcji. Premiera gry Diablo IV powinna się odbyć 6 czerwca 2023 roku.

Wymagania sprzętowe otwartej bety Diablo IV nie powinny przerazić nikogo. Powiedzmy sobie wprost: są one bardzo niskie. Twórcy potwierdzili przy okazji, że produkcja póki co nie będzie wspierać Ray Tracingu, jednak technika ta ma zostać dodana jakiś czas po premierze.

Wygląda na to, że Diablo IV będzie wyróżniać się świetną optymalizacją, bowiem wymagania sprzętowe gry nie powinny przerazić nikogo. Powiedzmy sobie wprost: są one bardzo niskie. Jakby tego było mało, na oficjalnej stronie Blizzarda pojawiła się wzmianka, że "klient Diablo IV podejmie próbę działania na komputerach o specyfikacjach poniżej minimalnej, w tym na dyskach twardych HDD, dwurdzeniowych procesorach i zintegrowanych kartach graficznych. Wrażenia z gry mogą jednak ulec w takich przypadkach znacznemu pogorszeniu". Pamiętajmy jednak, że dotyczą one zbliżającej się bety. Twórcy potwierdzili przy okazji, że produkcja póki co nie będzie wspierać Ray Tracingu, jednak technika ta ma zostać dodana jakiś czas po premierze.

Minimalna konfiguracja PC Zalecana konfiguracja PC OS Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit CPU Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8100 Intel Core i5-4670K lub AMD Ryzen 3 1300X RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon R9 280 NVIDIA GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 370 DirectX 12 12 Dysk SSD 45 GB SSD 45 GB Internet szerokopasmowe łącze internetowe szerokopasmowe łącze internetowe

Gra Diablo IV w wersji beta będzie dostępna na komputerach z systemem Windows oraz konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Dla osób, które zamówiły Diablo IV w przedsprzedaży, wczesny dostęp do beta-testów będzie trwał od 17 do 19 marca. Tydzień później, od 24 do 26 marca będzie natomiast trwać dostępny dla wszystkich chętnych weekend z otwartymi beta-testami. Gracze będą mogli poczuć przedsmak kampanii fabularnej w ramach Prologu oraz całego Aktu I, uzyskać maksymalnie 25 poziom doświadczenia, a także połączyć siły w 4-osobowym trybie kooperacji online lub 2-osobowym kooperacji na kanapie na konsolach. Podczas bety będzie można stworzyć do 10 postaci, a postępy zostaną przeniesione później do pełnej wersji gry. Co więcej, twórcy ogłosili również, że gracze biorący udział w beta-testach będą mogli zdobyć następujące nagrody (do odbioru w dniu premiery):



Tytuł Pierwsza Ofiara: do zdobycia za dotarcie do Kiowosadu jedną postacią.

Tytuł Wczesny Odkrywca: do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią.

Przedmiot ozdobny Licha wataha: do zdobycia za awansowanie na 20 poziom jedną postacią.

Źródło: Blizzard