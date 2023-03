Esportowy turniej Lima Major już za nami. Pierwszy sezon Dota Pro Circuit 2023 zdominowany przez Europejczyków

Wczoraj zakończył się Lima Major finalizujący pierwszy sezon Dota Pro Circuit 2023. Było to wydarzenie historyczne, gdyż nigdy wcześniej turniej tej rangi nie odbywał się w krajach Ameryki Południowej. Niestety nie obyło się bez wpadek przypominających szanghajski koszmar organizacyjny z 2016 roku. Nawet one nie mogły zepsuć jednak wysokiego poziomu rozgrywek w stolicy Peru, podczas których nie zabrakło niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji.

Lima Major przyniósł nieco zaskakujące rozstrzygnięcie. Przez pierwsze dni dramaturgię budowały jednak niedociągnięcia organizacyjne.

Rozgrywki esportowe w grze Dota 2 od dwóch lat odbywają się w formie regionalnych lig podzielonych na trzy sezony (w 2021 były tylko dwa, co wynikało z pandemii). Każdy sezon kończy się turniejem o randze Majora, w którym udział biorą najlepsze drużyny z każdego regionu, a dokładniej po 4 zespoły z Europy Zachodniej i Chin, 3 z Europy Wschodniej i Azji Południowowschodniej i 2 z obu Ameryk. Najpierw odbywa się faza grupowa, gdzie drużyny dzielone są na dwie równe grupy. Podczas tego etapu każdy gra z każdym w pojedynkach best-of-2. Cztery najlepsze drużyny z obu grup trafiają do górnej drabinki play-offów, dwie kolejne do jej dolnej części, a ostatnie trzy odpadają z rozgrywek. W ramach głównej części turnieju format ulega zmianie na best-of-3, oczywiście z wyjątkiem finału, który rozgrywany jest do trzech wygranych partii.

Największym przegranym turnieju w Peru okazały się drużyny z Chin. Chociaż historycznie jest to jeden z najmocniejszych regionów, to od wielu lat postępuje coraz szybszy spadek jakości. Wynika on między innymi z polityki chińskiego rządu względem rynku interaktywnej rozrywki, ale też i większej popularności smartfonów jako głównej platformy do gier. W Limie dwa zespoły z Państwa Środka odpadły już na etapie fazy grupowej, a dwa kolejne zajęły odpowiednio miejsca 9-12 i 7-8. Rozczarowali również przedstawiciele Europy Wschodniej. Największe gwiazdy tamtejszej sceny zrzeszone pod egidą BetBoom sensacyjnie nie wyszli z grupy. Nie popisali się również zwycięzcy jubileuszowego, dziesiątego The International. Team Spirit zakończyło zmagania na miejscu 7-8. Ameryka Północna udowodniła natomiast po raz kolejny, że jest ,,martwym” regionem, w którym jest tylko jeden zespół (Shopify Rebellion) na poziomie pozwalającym na rywalizację z najlepszymi.

Przewagi wynikającej z miejsca odbywania się turnieju w pełni nie wykorzystały lokalne drużyny. Można jednak tutaj mówić o pewnym nieszczęściu, gdyż beastcoast i Evil Geniuses musiały zmierzyć się ze sobą w pojedynku w pierwszej rundzie dolnej części drabinki, gdzie przegrana oznacza eliminację. ,,Geniusze zła” zwyciężyli w tym meczu, a także w następnym, meldując się wśród sześciu najlepszych drużyn w Limie. Rewelacją turnieju okazała się natomiast ekipa Talon Esports z Azji Południowowschodniej, która po początkowej przegranej przeciw europejskiemu Team Liquid w brawurowym stylu pokonywała kolejno Hellraisers, Team Spirit, Entity oraz Shopify Rebellion. Niestety na drodze do finału ponownie stanęli Europejczycy, którzy wyeliminowali azjatycką drużynę.

Mimo potknięcia obecnych mistrzów świata (Tundra Esports) zespoły z Europy Zachodniej zdominowały rozgrywki. Najsłabsze na papierze z europejskiej czwórki Entity w play-offach pokonało faworyzowane Evil Geniuses, a następnie przegrało w regionalnych derbach z Gaimin Gladiator. W dolnej części drabinki musiało natomiast uznać wyższość wspomnianego wcześniej Talon Esports. Team Liquid, które przed turniejem było największym faworytem do zwycięstwa, doznało w trakcie rozgrywek poważnego osłabienia. Jeden z graczy, Boxi, musiał zrezygnować z dalszego uczestnictwa z powodów medycznych. W wyniku tego Team Liquid zostało pokonane w dosyć jednostronnym pojedynku z Gaimin Gladiators. Pomimo tego europejska ekipa nie poddała się i po ponownym zwycięstwie nad Talon Esports podjęła regionalnych rywali w finale, w którym została rozbita 0:3.

Nie sposób opowiadać o turnieju bez wspomnienia o problemach organizacyjnych. Faza grupowa przebiegła w miarę bez zakłóceń, ale pierwsze dwa dni play-offów przypominały jakością (nie)sławny Shanghai Major. Problemy z dźwiękiem podczas transmisji, sześciogodzinne opóźnienia meczów względem harmonogramu, brak klimatyzacji i niedziałający sprzęt zarówno u komentatorów, jak i graczy, to tylko wierzchołek niekompetencji organizatorów. Pojawiły się bowiem doniesienia o wyrzucaniu widzów z ważnymi biletami z obiektu będącego miejscem rozgrywek i braku refundacji tychże wejściówek. Wisienką na tym niechlubnym torcie było trofeum, które rozpadło się na dwie części, przy raczej nieprzesadnej celebracji.

Koniec turnieju oznacza też od dawna wyczekiwaną dużą aktualizację Doty, która prawdopodobnie wniesie tak potrzebny powiew świeżości. Sposób gry, niewiele się bowiem zmienił od 2021 roku, a winny takiemu stanu rzeczy jest brak większych zmian w esportowym hicie. Patch 7.33, czy jakkolwiek Valve zdecyduje się go oznaczyć, może pojawić się jeszcze dzisiaj, w godzinach wieczornych. Oby zmienił więcej niż poprzednia aktualizacja, bo po złośliwie nazywanym przez fanów gry Lina Major (od najpotężniejszej obecnie postaci w Dota 2), kolejny turniej zaplanowany na przełom kwietnia i maja zostanie ochrzczony nazwą Berlina Major.

Źródło: Liquipedia, Reddit