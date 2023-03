Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłasza Olympic Esports Series 2023. Wśród dyscyplin... Just Dance i Gran Turismo

Prawdopodobnie po przeczytaniu powyższego tytułu niewiele zrozumieliście. Nic jednak dziwnego, ponieważ chyba mało kto się spodziewał, że esport pojawi się na prawdziwej Olimpiadzie, a przynajmniej - że pojawi się tak szybko. Wygląda jednak na to, że duże zainteresowanie m.in. Olympic Virtual Series z 2021 roku zachęciło Komitet Olimpijski do takiej właśnie integracji esportu ze sportem. Wybrano już nawet gry, mające odzwierciedlać poszczególne dyscypliny. Wśród nich znajdziemy Just Dance oraz Gran Turismo.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłasza Olympic Esports Series 2023. To nie przelewki, bowiem zwycięzcy poszczególnych e-dyscyplin zostaną ukoronowani podczas finałów na żywo w Singapurze.

Olympic Esports Series 2023 będzie wydarzeniem (a właściwie serią wydarzeń) wirtualnym, symulującym wybrane klasyczne dyscypliny sportowe. Warto jednak podkreślić, że zwycięzcy poszczególnych turniejów zostaną ukoronowani podczas finałów na żywo w Singapurze, co będzie miało miejsce w dniach 22-25 czerwca. Finały będą transmitowane na oficjalnej stronie i kanałach społecznościowych Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Wśród gier, które pojawią się na e-olimpiadzie nie będzie popularnych esportowych tytułów pokroju CS:GO czy WoW, bowiem rozgrywki mają przypominać dotychczasowe, fizyczne dyscypliny olimpijskie. Stąd czeka nas łucznictwo (Tic Tac Bow), baseball (WBSC eBASEBALL: POWER PROS), szachy (Chess.com), kolarstwo (Zwift), taniec (Just Dance), wyścigi (Gran Turismo), żeglarstwo (Virtual Regatta), potyczki w Taekwondo (Virtual Taekwondo) oraz tenis (Tennis Clash).

