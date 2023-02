The Thaumaturge - zanim stworzą remake Wiedźmina, wypuszczą własne RPG na silniku Unreal Engine 5. Oto pierwszy zwiastun

Fool's Theory nie zasypuje gruszek w popiele. Remake Wiedźmina jest oczywiście jednym z priorytetów, ale zajmują się również innymi przedsięwzięciami. Projekt Vitriol - przechrzczony na The Thaumaturge - miał być promowany od kilku miesięcy, deweloperzy wraz z wydawcą 11 bit studios uznali jednak, że lepiej ten proces opóźnić, gdy załoga będzie już na innym etapie prac. Teraz nareszcie możemy rzucić okiem na pierwsze konkrety, choć dalej oszczędnie.

The Thaumaturge to nowy projekt od Fool's Theory na silniku Unreal Engine 5. Wydawane przez 11 bit studios RPG ma odznaczać się mrocznym klimatem Warszawy z początku XX wieku i skalą rozgrywki.

11 bit studios konsekwentnie dzieli pracę nad własnymi grami z rozbudowywaną linią wydawniczą. Spośród tej pierwszej listy wyróżnić należy oczywiście znakomicie zapowiadające się The Alters o uwięzionym na obcej planecie mężczyźnie tworzącym alternatywne wersje samego siebie, by się wydostać. Fool's Theory zaś pracuje dla nich nad The Thaumaturge (wcześniej Projekt Vitriol), prezentującym zgoła inną wizję. Już teraz jednak możemy powiedzieć, że i ona zapowiada się całkiem oryginalnie - choć pierwszy trailer jedynie nakreślił specyfikę gry.

Przenosimy się do opanowanej przez carskie siły Warszawy 1905 roku. Eklektyczne miasto ma różne twarze - od centrum rozrywki po sieć niebezpiecznych dzielnic - ale najważniejsi są tutaj Taumaturgowie. Posiadają oni umiejętność oswajania Salutorów - potężnych bestii, które poza zdolnościami bojowymi potrafią też chociażby wpływać na ludzkie nastroje. Jak zapowiadają sami twórcy, ma to być gra z rozbudowaną fabułą, turowym systemem walki, a także uatrakcyjniającą rozgrywkę mechaniką śledztw. Apetyt rozbudza również silnik Unreal Engine 5, na którym bazować ma The Thaumaturge. Wygląda to dobrze, pytanie czy efekt dorówna ambicjom.

