Sony zwalnia sporą część pracowników z PlayStation Studios. Redukcja etatów dotknęła Insomniac Games i Naughty Dog

Zwolnienia w branży gier cały czas trwają, a w ostatnim okresie słyszy się o nich nawet trochę więcej. Tym razem do cięcia kosztów doszło w oddziale Sony Interactive Entertainment, który postanowił nieco uszczuplić załogę studiów należących do PlayStation Studios. Redukcja etatów ma zasięg ogólnoświatowy i dotknie naprawdę wielu twórców, którzy do tej pory pracowali dla Insomniac Games, czy też Guerrilla Games. Ponadto zamknięte zostanie London Studio.

Ciężkie czasy nie oszczędzają nawet dużych firm, a tym razem dotknęły oddział Sony Interactive Entertainment. Właśnie ogłoszono, że wiele studiów, które należą do PlayStation Studios, musi się liczyć z redukcją etatów. Mowa tu o uszczupleniu globalnej załogi o 8%.

W oficjalnym komunikacie Sony Interactive Entertainment (SIE) zaznacza, że podjęte decyzje były naprawdę trudne, natomiast okazały się niezbędne dla dalszego rozwoju. W związku z nimi z pracą pożegna się 900 osób, co stanowi 8% globalnej załogi. Oczywiście statystyki odnoszą się do wszystkich studiów, które podlegają pod PlayStation Studios. Redukcja etatów dotknie więc Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla Games oraz Firesprite. Pierwszego z nich nie trzeba zapewne nikomu przedstawiać, wszak odpowiada ono za takie gry jak Marvel's Spider-Man, czy też Ratchet & Clank: Rift Apart. Naughty Dog to z kolei seria Uncharted i The Last of Us. Guerilla Games stworzyło natomiast gry z serii Killzone oraz Horizon Zero Dawn i Forbidden West.

Firesprite ma w swoim dorobku kilka gier przeznaczonych na wirtualną rzeczywistość, takich jak The Playroom VR, czy też Horizon Call of the Mountain. Można się więc domyślać, dlaczego Sony postanowiło dodać do gogli PS VR2 obsługę pecetów. Na dodatek zdecydowano zamknąć wspomniane London Studio. Oprócz wymienionych studiów z ogłoszenia wynika, że mniejsze redukcje etatów nastąpiły także w innych oddziałach, które podlegają pod SIE. Można jeszcze wspomnieć o innych firmach, przez które przeszła fala zwolnień: w styczniu 2024 roku Microsoft zwolnił 1900 pracowników Activision Blizzard, Unity w tym samym okresie ogłosiło, że z pracą pożegna się 1800 pracowników (25% załogi), analogiczne kroki podjął Discord, który zredukował 17% (170 osób) etatów. W tym roku zapewne usłyszymy jeszcze o licznych zwolnieniach w wielu firmach, czego powodem może być również rozwój „sztucznej inteligencji”, która pozwala na osiąganie tych samych efektów mniejszym kosztem.

Źródło: Sony Interactive Entertainment, The Verge