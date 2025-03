AMD RDNA 4 - kolejna seria kart graficznych Radeon może nie zawierać żadnego modelu z wysokiej półki

Mimo tego, że mieliśmy dotąd okazję zapoznania się z zaledwie kilkoma kartami graficznymi RDNA 3, to jednak w sieci już teraz pojawiają się doniesienia na temat następnej serii Radeonów. Technicznie nie wiemy o nich zbyt wiele - spodziewać się możemy jedynie niższego procesu technologicznego czy bardziej efektywnej energooszczędności. Ale co z wydajnością? Cóż, jak się okazuje, modele RDNA 4 wcale nie muszą pod tym względem zdominować poprzedników...

Informator sugeruje, by o nadchodzącej serii Radeonów myśleć jak o Polarisach czy modelach RDNA 1. generacji, które także nie otrzymały żadnego wariantu mierzącego się z najwydajniejszymi GeForce'ami.

Twitterowicz @Kepler_L2, który słynie ze sprawdzonych informacji dot. produktów AMD donosi właśnie, że kolejna rodzina Radeonów oparta na rdzeniach Navi 4X (RDNA 4) nie otrzyma ani jednej wysokobudżetowej karty graficznej. Informator sugeruje, by o nadchodzącej serii myśleć jak o Polarisach (RX 400/500) czy modelach RDNA 1. generacji (RX 5000), które także nie otrzymały żadnego wariantu mierzącego się najwydajniejszymi GeForce'ami. Wieść o średniobudżetowych modelach RDNA 4 podobno potwierdziły już trzy źródła, co prawdopodobnie oznacza, że coś faktycznie może być na rzeczy.

Navi4 lineup will not have any high-end GPUs



Think of it like RDNA1 or Polaris generation. — Kepler (@Kepler_L2) August 4, 2023

W świetle tych informacji ciekawie przedstawia się niedawna wypowiedź Ricka Bergmana (wiceprezes AMD ds. komputerów i grafiki), który stwierdził: "Obecnie procesory graficzne dla komputerów PC stale ewoluują z RDNA 1 do RDNA 2 i RDNA 3, a my obiecujemy ewoluować do RDNA 4 z jeszcze wyższą wydajnością w najbliższej przyszłości". Zdanie można to interpretować na różne sposoby. Choć więc faktycznie możemy doczekać się wzrostu mocy obliczeniowej, to jednak można uznać, że ostateczna wydajność będzie niższa w przypadku konkurencyjnych układów nowej generacji. Przewiduje się, że karty RDNA 4 zadebiutują w 2024 roku. W międzyczasie powinny pojawić się także układy RDNA 3,5, które trafią na pokład Ryzenów 8000 (APU Strix Point).

Źródło: @Kepler_L2, WCCFTech