AMD Radeon RX 7900 XTX - włączenie opcji Variable Refresh Rate znacząco zmniejsza pobór mocy przez układ w spoczynku

Wśród użytkowników kart graficznych Radeon często pojawiają się głosy o zbyt wysokim poborze mocy sprzętu w stanie spoczynku. Zazwyczaj muszą się oni z tym faktem pogodzić, ale można też podjąć pewne kroki, które zaowocują poprawą tego parametru. Okazuje się, że jednym z nich jest włączenie opcji Variable Refresh Rate (VRR) w sterownikach karty. Największą różnicę odczują posiadacze najnowszych układów AMD z rodziny RDNA 3.

Włączenie funkcji VRR na karcie graficznej Radeon RX 7900 XTX, zmniejsza pobór mocy układu w spoczynku nawet o 81%. Na poprawę mogą liczyć także użytkownicy starszych kart RDNA 2.

Odpowiednie testy przeprowadził niemiecki portal ComputerBase. Jak wynika z obserwacji, włączenie VRR może znacząco poprawić parametr poboru mocy przez karty w stanie spoczynku. Różnica sięga w skrajnym przypadku nawet 81%, co jest wartością kolosalną. Taki rezultat uzyskano w przypadku Radeona RX 7900 XTX, do którego podłączony był monitor 4K działający w 144 Hz. Przy wyłączonym VRR pobór mocy w stanie spoczynku wynosił 104 W. Po włączeniu VRR spadł on do imponującej, jak na tę konstrukcję, wartości 20 W. Niewiele gorzej wypadła konfiguracja składająca się z dwóch monitorów. Tutaj odnotowano wyniki lepsze o 71% (105 W kontra 30 W). Znacząco lepsze rezultaty uzyskano także podczas przesuwania okien w systemie (111 W kontra 71 W) i odtwarzania wideo na YouTube z włączonym HDR (109 W kontra 75 W).

Na poprawę parametru poboru mocy mogą liczyć także użytkownicy starszych Radeonów. W spoczynku jest on lepszy nawet o 79%. Przykładowo, Radeon RX 6800 XT bez VRR konsumował w takich warunkach 43 W. Z włączonym VRR było to zaledwie 9 W. Podczas odtwarzania wideo na YouTube z włączonym HDR poprawa była jednak już tylko nieznaczna i sięgnęła 2% (52 W bez VRR i 51 W z VRR). W przypadku konfiguracji złożonej z dwóch monitorów nie odnotowano żadnej poprawy. Wyniki Radeona RX 6700 XT niewiele odbiegały od rezultatów uzyskanych na mocniejszej karcie, z wyjątkiem testu zakładającego przesuwanie okien na pulpicie, gdzie spadek był sporo mniejszy.

Warto odnotować, że funkcja VRR jest też znana pod nazwami Adaptive Sync, FreeSync oraz G-Sync. Jej dostępność nie ogranicza się wyłącznie do kart AMD, jednakże to na układach "czerwonych" można odnotować największą poprawę. W przypadku kart NVIDII i Intela pojawia się czasami w niektórych scenariuszach testowych nawet wzrost poboru mocy. Największy wystąpił w przypadku dwóch monitorów i GeForce’a RTX 3080. Pobór mocy wzrósł tutaj o 35% i sięgnął 31 W, podczas gdy bez VRR wynosił 23 W. Jeśli wzrost na kartach NVIDII i Intela występuje, to nie przekracza on zazwyczaj 10%, więc jest to stosunkowo niewielka różnica. Oczywiście w celu skorzystania z funkcji VRR konieczny jest także monitor, który ją obsługuje. Trzeba też pamiętać, że testów dokonywano na sprzęcie o bardzo dobrych parametrach pracy (4K i 144 Hz). Na gorszym różnice mogą być znacznie mniejsze.

Źródło: VideoCardz, ComputerBase