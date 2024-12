AMD Ryzen AI 9 HX 370 - pierwsze wyniki z benchmarku Geekbench. Układ AMD Radeon 890M przyniesie spory wzrost wydajności

Zaledwie kilka dni temu AMD przedstawiło pierwsze układy APU, które wchodzą w skład rodziny Strix Point, a już teraz możemy porównać wydajność jednego z nich z innymi modelami. Wszystko dzięki przetestowaniu jednostki AMD Ryzen AI 9 HX 370 w benchmarku Geekbench 6.3.0. Poznaliśmy nie tylko wydajność procesora, ale również zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon 890M. Możemy się spodziewać całkiem sporego skoku wydajności w grach.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 zadebiutował w benchmarku Geekbench i pokazał, że zintegrowane układy graficzne będą miały niebawem jeszcze większy sens. AMD Radeon 890M przyniesie kilkudziesięcioprocentowy wzrost wydajności względem AMD Radeon 780M.

Na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że przetestowana jednostka od AMD nie wykorzystała swojego pełnego potencjału, gdyż maksymalna częstotliwość taktowania podczas benchmarku Geekbench 6.3.0 wyniosła 4,2 GHz (a układ może osiągnąć 5,1 GHz), więc należy zakładać, że mamy do czynienia z wczesną wersją testową tego modelu. AMD Ryzen AI 9 HX 370 osiągnął wartość 2544 pkt w przypadku sprawdzania wydajności pojedynczego rdzenia (Single-Core), natomiast wydajność wielordzeniowa (Multi-Core) przełożyła się na wynik 14158 pkt. Jednostka od AMD pokonuje więc najwydajniejszy układ Intela z rodziny Meteor Lake, a mianowicie Intel Core Ultra 9 185H. Wypada również lepiej od topowego układu z serii Hawk Point, czyli AMD Ryzen 9 8945HS.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Architektura Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Zen 5 + Zen 5c + XDNA 2 + RDNA 3.5 Rodzina APU Strix APU Strix Rdzenie / wątki 12C/24T 10C/20T Konfiguracja CPU 4 x Zen 5 (8 wątków)

8 x Zen 5c (16 wątków) 4 x Zen 5 (8 wątków)

6 x Zen 5c (12 wątków) Taktowanie bazowe 2,0 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 890M (16 CU) AMD Radeon 880M (12 CU) Budowa iGPU 16 CU RDNA 3.5 (1024 SP) 12 CU RDNA 3.5 (768 SP) Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz Moc NPU Do 50 TOPS Do 50 TOPS Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Cache L2 12 MB 10 MB Cache L3 24 MB 24 MB Cache (L2+L3) 36 MB 34 MB Kontroler pamięci DDR5, LPDDR5X DDR5, LPDDR5X TDP (cTDP) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) Data premiery Lipiec 2024 Lipiec 2024

Przechodząc natomiast do wykonanego testu układu graficznego AMD Radeon 890M, można zauważyć, że jego wynik (41995 pkt / OpenCL Score) zbliża go do mobilnego układu NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU, który z kolei osiągnął 43323 pkt. Bardzo popularny, gdyż znajdujący swoje miejsce w większości obecnych na rynku handheldów do gier AMD Radeon 780M, zakończył test z wynikiem 30151 pkt. W tym wypadku mówimy o wzroście wydajności wynoszącym niemal 40%. Wszystko wskazuje na to, że nowa generacja Strix Point wprowadzi całkiem sporo zmian (jedna z nich zaszła dość dynamicznie, dlatego na poniższych zrzutach ekranu widnieje AMD Ryzen AI 9 HX 170 i AMD Radeon 880M), które przełożą się nie tylko na lepszą wydajność w grach, ale także w obsłudze sztucznej inteligencji. Wszystkich dostępnych informacji o nowej serii dowiemy się na PurePC pod tym adresem.

Geekbench 6.3.0 (Single-Core) Geekbench 6.3.0 (Multi-Core) Apple M3 Max 3042 pkt 20750 pkt AMD Ryzen 7 7700X 2912 pkt 15723 pkt AMD Ryzen AI 9 HX 370 2544 pkt 14158 pkt Intel Core Ultra 9 185H 2246 pkt 12084 pkt AMD Ryzen 9 8945HS 2380 pkt 11775 pkt AMD Ryzen 9 7940HS 2367 pkt 11527 pkt Apple M3 Pro 2310 pkt 10787 pkt AMD Ryzen 7 7840U 2110 pkt 10365 pkt

Geekbench 6.3.0 (OpenCL Score) NVDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU 43323 pkt AMD Radeon 890M 41995 pkt NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 41986 pkt Intel Arc A380 38072 pkt NVIDIA GeForce GTX 970 30255 pkt AMD Radeon 780M 30151 pkt

Źródło: Geekbench, WCCFTech