Intel Meteor Lake - nowe procesory mobilne z dużo wyższą efektywnością energetyczną w porównaniu do poprzedników

Premiera kolejnej generacji procesorów mobilnych Intela zbliża się wielkimi krokami. Układy Meteor Lake zadebiutują najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Przecieki wskazują, że mają cechować się znacznie wyższym poziomem efektywności energetycznej, co jest bardzo istotne zwłaszcza na rynku laptopów. Poprawie ma ulec też oczywiście wydajność zarówno samych procesorów, jak i zintegrowanych układów graficznych produkcji amerykańskiej firmy.

Przecieki wskazują, że efektywność energetyczna mobilnych procesorów z rodziny Meteor Lake będzie o 50% wyższa od poprzedników. Zintegrowane układy graficzne będą nawet dwukrotnie wydajniejsze.

Procesory z rodziny Meteor Lake mają, po raz pierwszy w historii Intela, wykorzystywać na szeroką skalę technologię chipletów. Jest to rozwiązanie, które polega w dużym uproszczeniu na podzieleniu chipu na mniejsze części i złożenie ich razem w celu uzyskania w pełni sprawnego procesora. Układy Meteor Lake zaproponują także nową architekturę rdzeni, obejmującą zarówno rdzenie Performance (Redwood Cove) jak i Efficient (Crestmont). Ma to przyczynić się do znacznego wzrostu wydajności. Jeszcze ciekawsza z punktu widzenia urządzeń mobilnych jest kwestia efektywności energetycznej nowych układów. Parametr ten ma zostać poprawiony nawet o 50% w stosunku do procesorów z 13. generacji Raptor Lake. To bardzo znacząca wartość, która powinna przełożyć się bezpośrednio na czas pracy urządzenia na akumulatorze.

Poprawie ma ulec także wydajność zintegrowanych układów graficznych. Mowa tutaj nawet o skoku sięgającym dwukrotność dotychczasowej wartości. Będzie on prawdopodobnie możliwy dzięki nowej architekturze tGPU (tiled-GPU). Zintegrowane karty zostaną wyposażone dzięki temu w nowe rdzenie Xe-LPG. Spodziewane jest, że liczba graficznych jednostek wykonawczych (Execution Units) sięgnie 128, a taktowanie rdzenia układu dobije do 2000 MHz.

The target of Meteor is to realize 1.5x+ efficiency compare to the Raptor when it has the same perf. (same core processor, P+E) — Raichu (@OneRaichu) February 6, 2023

Przecieki pochodzą od mającego dobrą reputację użytkownika Twittera pod pseudonimem Raichu. Jeżeli informacje te rzeczywiście się potwierdzą, to wydajność nowych procesorów w przeliczeniu na jeden wat zużytej energii będzie naprawdę imponująca. Warto przy tym odnotować, że już mobilne CPU z rodziny Raptor Lake charakteryzują się lepszą efektywnością energetyczną, co przekłada się na odpowiednio dłuższy czas pracy na akumulatorze w stosunku do ich poprzedników (13. generacja Raptor Lake-HX właśnie się u nas testuje). Trzeba mieć także na uwadze, że omawiane cechy odnoszą się wyłącznie do rynku procesorów mobilnych. Nie jest aktualnie pewne, czy architektura Meteor Lake w ogóle trafi do komputerów stacjonarnych. Prawdopodobnie wydana zostanie jedynie odświeżona linia CPU z rodziny Raptor Lake Refresh.

Źródło: WCCFTech