Test ASUS Vivobook S 15 - Multimedialny laptop z Intel Core i5-12500H, Iris Xe Graphics oraz 120 Hz ekranem OLED

Jeszcze przed końcem 2022 roku przygotowaliśmy recenzję multimedialnego laptopa ASUS Vivobook S 16X, który wyposażono w procesor AMD Ryzen 7 6800H, mocną zintegrowaną grafikę Radeon 680M oraz ekran typu IPS o proporcjach 16:10. Sprzęt dość udany, jednak dla wielu osób barierą była cena, zbliżająca się już do pułapu 6000 złotych. Tym razem wzięliśmy na warsztat kolejny model ASUS Vivobook, ale z niższej serii Vivobook S 15, oferującą nadal przyzwoitą wydajność. Jednocześnie zamiast ekranu IPS, ten notebook posiada panel OLED o wysokiej rozdzielczości. Cena również wygląda znacznie bardziej zachęcająco, więc kto wie - może sprzęt okaże się dla wielu ciekawym wyborem do obsługi multimediów i codziennego użytkowania. Mocny procesor oraz 120 Hz OLED mogą być kartami przetargowymi.

Autor: Damian Marusiak

ASUS Vivobook S 15 to obecnie jeden z tańszych laptopów multimedialnych, które posiadają certyfikat Intel EVO. To nawet ciekawe, zważywszy na fakt że notebook posiada kamerę 720p a nie Full HD, co obecnie jest jednym z wymogów dla uzyskania stosownego znaczka. Pod kątem wydajności również jest całkiem nieźle, bo do dyspozycji mamy 12-rdzeniowy procesor Intel Core i5-12500H w połączeniu z 16 GB pamięci RAM DDR4 (za 200 złotych więcej otrzymamy z kolei opcję z 24 GB RAM). Całość domyka SSD o pojemności 512 GB oraz system Windows 11.

ASUS Vivobook S 15 to multimedialny laptop z procesorem Intel Core i5-12500H oraz ekranem OLED. Posiada również certyfikat Intel EVO.

Notebook ASUS Vivobook S 15 wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-H, które są drugą generacją (po Intel Lakefield), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 12-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i5-12500H ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics z 80 EU. Współczynnik Processor Base Power w modelu ASUS Vivobook S 15 wynosi 45 W, z kolei Max Turbo Power to już 80 W - brak osobnej grafiki spowodował, że producent mógł sobie pozwolić na nieco więcej w kwestii limitów, jednak odbyło się to kosztem temperatur.

Laptop wyposażono także w zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który bazuje na architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (execution units). Testowany procesor Intel Core i5-12500H posiada nieco słabszy wariant z 80 EU. Przekłada się to na obecność łącznie 640 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje pamięć RAM w dalszym ciągu - w ASUS Vivobook S 15 wykorzystywane są kości DDR4 3200 MHz. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niższym zużyciem energii i wykorzystaniem tego procesu technologicznego, określanego jako Intel 7 (10 nm). Obecnie Intel Iris Xe Graphics wspiera kilka rozwiązań upscalingu obrazu: pierwszy o nazwie Intel XeSS (z pomocą instrukcji DP4a) oraz dodatkowo AMD FSR 1 i FSR 2. Użycie tych technik w zgodnych grach docelowo ma wpłynąć na nieco wyższą wydajność, choć kosztem gorszej jakości obrazu.