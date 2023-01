Intel Core i9-13980HX - topowy procesor Raptor Lake-HX został przetestowany w Cinebench R23 i gromi mobilną konkurencję

Podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, firma Intel zaprezentowała 13. generację procesorów Core dla notebooków. Otrzymaliśmy zapowiedź kilkudziesięciu modeli z serii Raptor Lake-HX, Raptor Lake-H, Raptor Lake-P oraz Raptor Lake-U. Najmocniejsze w tym roku będą układy Raptor Lake-HX, będące w istocie desktopowymi modelami Raptor Lake-S, przeniesionymi do obudowy BGA. W sieci pojawił się test flagowego procesora Intel Core i9-13980HX, pochodzący z laptopa MSI Raider GE78HX.

Topowy procesor Intel Core i9-13980HX został przetestowany w benchmarku Cinebench R23. Jego wyniki znacząco przebijają osiągi 12. generacji.

Intel Core i9-13980HX to 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor Raptor Lake-HX, wyposażony w 8 rdzeni typu Performance oraz 16 rdzeni typu Efficient. Jego zegary w trybie Turbo Boost i z aktywnym Thermal Velocity Boost są w stanie osiągnąć maksymalnie 5,6 GHz dla dwóch najmocniejszych rdzeni. Na kanale Jarrod'sTech pojawiły się wczesne testy procesora, pochodzące z notebooka MSI Raider GE78HX i z wykorzystaniem popularnego oprogramowania Cinebench R23. Na tle poprzedniej generacji nowy układ wypada znacznie wydajniej.

Core i9-13980HX Core i9-13950HX Core i9-13900HX Core i7-13850HX Core i7-13700HX Core i7-13650HX Core i5-13600HX Core i5-13500HX Core i5-13450HX Seria Raptor Lake-HX Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24/32 24/32 24/32 20/28 16/24 14/20 14/20 14/20 10/16 Rdzenie P-Core 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T 6C/12T 6C/12T Rdzenie E-Core 16C/16T 16C/16T 16C/16T 12C/12T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 8C/8T 4C/4T Bazowy zegar (P-Core) 2,2 GHz 2,2 GHz 2,2 GHz 2,1 GHz 2,1 GHz 2,6 GHz 2,6 GHz 2,5 GHz 2,4 GHz Zegar Turbo (P-Core) 5,6 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz Bazowy zegar (E-Core) 1,6 GHz 1,6 GHz 1,6 GHz 1,5 GHz 1,5 GHz 1,9 GHz 1,9 GHz 1,8 GHz 1,8 GHz Zegar Turbo (E-Core) 4,0 GHz 4,0 GHz 3,9 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz 3,4 GHz Cache L3 36 MB 36 MB 36 MB 30 MB 30 MB 24 MB 24 MB 24 MB 20 MB Układ iGPU UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD UHD 770 UHD UHD Bloki EU 32 EU 32 EU 32 EU 32 EU 32 EU 16 EU 32 EU 16 EU 16 EU Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 4800 MHz

DDR4 3200 MHz Processor Base Power 55 W Maximum Turbo Power 157 W

W teście pojedynczego wątku, Intel Core i9-13980HX osiągnął rezultat 2135 punktów, podczas gdy w teście wielowątkowym, wynik topowego Raptor Lake-HX to już 30,498 punktów. Ten pierwszy rezultat nie jest może przesadnie lepszy od poprzedniej generacji (gdzie już przecież Alder Lake-HX był pod tym względem bardzo mocny), jednak w teście wielowątkowym w zestawieniu z większością układów Alder Lake-HX, nowy Core i9-13980HX potrafi być mocniejszy o około 50%. Wyjątkiem jest ASUS ROG Strix SCAR 17 SE, w którym zamontowany Core i9-12950HX osiągał zauważalnie lepsze wyniki w porównaniu do innych laptopów. Przy równoczesnym obciążeniu układem graficznym, Intel Core i9-13980HX będzie już pracował z obniżonym limitem energetycznym, jednak dla gier będzie nadal na tyle wydajny, by być numerem jeden wśród mobilnych jednostek.

Źródło: Jarrod'sTech