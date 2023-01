Intel Core i9-13900KS oficjalnie wprowadzony do oferty - cena MSRP topowego Raptor Lake jest niższa od ceny Core i9-12900KS

Raptem wczoraj informowaliśmy o materiale wideo firmy Intel, w którym prezentowane były możliwości procesora 13. generacji Raptor Lake-S w postaci Intel Core i9-13900KS. Limitowana odsłona układu oferuje również 24 rdzenie i 32 wątki, przy czym taktowanie Turbo dla maksymalnie dwóch rdzeni Performance od razu po wyjęciu z pudełka sięga 6,0 GHz. W filmie producent podkreślał, że procesor zadebiutuje "wkrótce", a finalnie okazało się, że układ Core i9-13900KS już dzisiaj został wprowadzony do sprzedaży, dzięki czemu poznaliśmy jego cenę.

Intel wprowadził do sprzedaży topowy procesor Core i9-13900KS z rodziny Raptor Lake-S. Układ osiągający po wyjęciu z pudełka 6 GHz został wyceniony na 699 dolarów, a w Polsce - na 3699 złotych.

Zaczniemy tym razem od ceny, bowiem okazuje się że oficjalne MSRP procesora Intel Core i9-13900KS jest niższe od jego poprzednika - Core i9-12900KS. Rok temu 16-rdzeniowy układ Alder Lake-S wyceniono na 739 dolarów, podczas gdy tegoroczny Core i9-13900KS z 24 rdzeniami ma cenę 699 dolarów. W Polsce także zaczyna się pojawiać nowy procesor w cenie 3699 złotych. W przeciwieństwie do Core i9-13900K, topowy Core i9-13900KS osiąga zegary do 6 GHz na dwóch najwydajniejszych rdzeniach P-Core oraz do 5,4 GHz dla wszystkich rdzeni (tutaj parametr jest taki sam jak dla Core i9-13900K). O 200 MHz wyższy jest także zegar bazowy rdzeni Performance - 3,2 GHz zamiast 3,0 GHz. Taktowanie dla E-Core sięga odpowiednio 2,2 GHz (bazowy) oraz 4,3 GHz (tryb Turbo Boost 2.0). Współczynniki PBP oraz MTP wynoszą odpowiednio 150 i 253 W.

Core i9-13900KS Core i9-12900KS Core i9-13900K Core i7-13700K Core i5-13600K Rodzina Raptor Lake-S Alder Lake-S Raptor Lake-S Raptor Lake-S Raptor Lake-S Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 24C/32T 16C/24T 24C/32T 16C/24T 14C/20T Rdzenie P-Core 8C/16T 8C/16T 8C/16T 8C/16T 6C/12T Rdzenie E-Core 16C/16T 8C/8T 16C/16T 8C/8T 8C/8T Zegar bazowy P-Core 3,2 GHz 3,4 GHz 3,0 GHz 3,4 GHz 3,5 GHz Zegar Turbo P-Core (wszystkie rdzenie) 5,4 GHz 5,2 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz Zegar Turbo (Intel TVB) 6,0 GHz 5,5 GHz 5,8 GHz 5,4 GHz - Zegar bazowy E-Core 2,2 GHz 2,5 GHz 2,2 GHz 2,5 GHz 2,6 GHz Zegar Turbo E-Core 4,3 GHz 4,0 GHz 4,3 GHz 4,2 GHz 3,9 GHz Cache L3 36 MB 36 MB 30 MB 24 MB iGPU Intel UHD Graphics 770 PBP (PL1) 150 W 150 W 125 W 125 W 125 W MTP (PL2) 253 W 241 W 253 W 253 W 181 W Cena MSRP 699 USD 739 USD 589 USD 409 USD 319 USD

Procesor Intel Core i9-13900KS dostarczany jest w limitowanym opakowaniu, wewnątrz którego umieszczono atrapę wafla krzemowego - podobnie wyglądało to przy okazji 12. generacji i flagowego procesora Core i9-12900KS. Na kanale Hardware Unboxed pojawiły się już pierwsze testy i wynika z nich, że układ Raptor Lake-S w połączeniu z pamięcią RAM DDR5 7200 MHz wyciąga średnio o 11 FPS więcej w Full HD (z GeForce RTX 4090) w porównaniu do Core i9-13900K oraz o 17 FPS więcej w zestawieniu z AMD Ryzen 9 7950X. Wyniki te są uśrednione, pochodzące z 11 przetestowanych gier w rozdzielczości 1920 x 1080.

