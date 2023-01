Intel Core i9-13900KS - producent prezentuje najszybszy procesor 13. generacji z zegarem 6 GHz i 300 W power limitem

Podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, Intel skupił się przede wszystkim na mobilnych procesorach 13. generacji Raptor Lake oraz desktopowych układach "Non-K", a więc tych o obniżonych limitach energetycznych. Tej wiosny jednak do sprzedaży trafi także flagowa jednostka 13. generacji Raptor Lake-S - Core i9-13900KS - która ma zaoferować zegary na poziomie do 6 GHz od razu po wyjęciu z pudełka. Intel po raz kolejny zaprezentował nadchodzący procesor. Opublikowane demo na przede wszystkim na celu potwierdzenie w jaki sposób będzie działał ów procesor.

Intel opublikował krótki materiał wideo przedstawiający w akcji procesor Core i9-13900KS. Film pokazuje osiągnięcie taktowania 6,0 GHz bez żadnej formy dodatkowego OC, przy czym taki zegar będzie możliwy na 1-2 rdzeniach typu Performance (Raptor Cove).

Nieco ponad 4-minutowe wideo prezentuje działanie 24-rdzeniowego i 32-wątkowego procesora Intel Core i9-13900KS. Według informacji pochodzących z aplikacji Intel Extreme Tuning Utility. topowy procesor Raptor Lake-S będzie osiągał zegary 6,0 GHz na maksymalnie dwóch jednocześnie obciążonych rdzeniach. W przypadku obciążenia od 3 do 8 rdzeni P-Core, taktowanie będzie utrzymane na poziomie 5,6 GHz. Dla rdzeni E-Core będzie to odpowiednio 4,3 GHz. Szykuje się zatem bardzo mocny procesor do gier i programów, zwłaszcza tam gdzie istotna będzie wydajność pojedynczego wątku.

Wiemy już także z wcześniejszych informacji, że bazowy współczynnik PL1 (Processor Base Power) dla Intel Core i9-13900KS zostanie podwyższony do 150 W, z kolei PL2 (Maximum Turbo Power) zostanie utrzymane na poziomie 253 W. Na filmie widać jednak przez krótką chwilę, że power limit procesora został i tak zwiększony do 300 W. W materiale pada informacja, że układ Core i9-13900KS wkrótce pojawi się w sklepach, przy czym nadal nie znamy dokładnego terminu, podobnie jak oficjalnej ceny MSRP za topowy układ 13. generacji.

