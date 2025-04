Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D do kupienia w najniższej cenie od premiery. Świetna jednostka do gier dostępna poniżej MSRP

Pierwsze skrzypce w segmencie procesorów zaczyna grać AMD, z kolei firma Intel schodzi na dalszy plan, wciąż borykając się z pewnymi problemami. Ostatnie premiery Czerwonych okazały się udane - także w kwestii pierwszych układów graficznych z serii Radeon RX 9000. Jednym z najlepszych procesorów do gier został okrzyknięty Ryzen 7 9800X3D, jednak szybko okazało się, że nie tak łatwo go kupić w kwocie MSRP. Sytuacja nie tylko wróciła do normy, ale zmieniła się na lepsze.

AMD Ryzen 7 9800X3D jest już dostępny do kupienia poniżej MSRP. Ceny za ten procesor przez pewien czas były zawyżone, jednak wygląda na to, że sytuacja zaczyna wracać do normy. Dziś kupimy go za ok. 2000 zł.



Już na wstępie można powiedzieć, że wspomniana cena dotyczy wariantu TRAY procesora AMD Ryzen 7 9800X3D (platforma AM5, architektura Zen 5). Oznacza to, że jest on sprzedawany bez pudełka i chłodzenia, choć trzeba zaznaczyć, że odsłona BOX także jest pozbawiona ostatniego aspektu, więc zmian w tym przypadku nie ma zbyt wiele. Otrzymujemy więc taki sam produkt, z taką samą gwarancją. Inaczej prezentują się ceny tego procesora w przypadku wersji BOX, gdyż te według serwisu Skąpiec sięgały jeszcze nie tak dawno nawet 3,5 tys. zł (warto wziąć jednak pod uwagę, że w statystykach Ceneo w tym samym okresie ceny oscylowały wokół kwoty 2682 zł). Tak czy inaczej, kwota zakupu procesora AMD Ryzen 7 9800X3D spadła do 1999,99 zł, więc możemy obecnie go nabyć poniżej MSRP, które w dniu premiery w Polsce wynosiło 2399 zł.

Omawianego zakupu w podanej przed chwilą kwocie możemy dokonać w sklepie FOXKOMPUTER, choć zaznaczono tam, że promocyjna oferta będzie dostępna tylko do 27 kwietnia 2025 roku, czyli do jutra. Z czasem zapewne sytuacja będzie się prezentowała jeszcze lepiej, więc jeśli akurat nie musimy wymienić lub nabyć procesora, to i tak warto się wstrzymać z zakupem. Na koniec można napomknąć, że nieco mniej wydajny poprzednik, czyli procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, który także bardzo dobrze sprawdzi się do gier, dostępny jest obecnie w kwocie 1599 zł (wersja TRAY).

