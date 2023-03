Intel Meteor Lake, Lunar Lake oraz Panther Lake - nowe informacje dotyczące zintegrowanych układów graficznych

Ostatnia duża zmiana w zintegrowanych układach graficznych Intela miała miejsce przy okazji debiutu 11. generacji układów Tiger Lake dla notebooków, To wtedy wprowadzono bowiem pierwsze jednostki Iris Xe Graphics, oparte na nowej (ówcześnie) architekturze Xe-LP. Architekturę przeniesiono również do zwykłych układów UHD Graphics (tyle że w uboższej wersji) w mocniejszych procesorach dla desktopów oraz laptopów do gier. W tym roku czeka nas kolejna zmiana. W drugiej połowie roku na rynku powinny pojawić się procesory 14. generacji Meteor Lake, które zaoferują nowy układ iGPU. Jakie plany ma Intel odnośnie układów iGPU?

W sieci pojawiły się nowe informacje o przyszłych, zintegrowanych układach graficznych Intel w procesorach Meteor Lake, Lunar Lake i Panther Lake.

W sieci pojawiły się nowe informacje w tym temacie, jednak na chwilę obecną pozostają one oczywiście niepotwierdzone, tym bardziej że plany wydawnicze Intela potrafią wielokrotnie ulegać zmianie. Według tychże doniesień, procesory Intela z rodziny Meteor Lake oraz Arrow Lake skorzystają ze zintegrowanych układów graficznych Xe-LPG, będących następcami Xe-LP, które użyto w Tiger Lake, Alder Lake i Raptor Lake. Tutaj akurat nie jest to zaskoczeniem, bo o układach Xe-LPG mówi się już od dłuższego czasu,

Kolejna zmiana ma nastąpić już przy okazji debiutu generacji Intel Lunar Lake. Według powyższej grafiki, procesory te skorzystają z drugiej generacji Xe2-LPG, będącej pochodną Battlemage GPU (Xe2-HPG). Przypominamy, że sam Intel potwierdził debiut układów Lunar Lake w 2024 roku. Generacja ta przygotowywana jest z myślą o laptopach. Kolejna generacja - Panther Lake - ma podobno skorzystać z układów Xe3-LPG, będących energooszczędnymi wariantami GPU Xe3 z rodziny Celestial. Co ciekawe, w tym wypadku nie ma już jednak mowy o stricte zintegrowanym iGPU, a osobnym układzie graficznym (Discrete GPU). Wygląda zatem na to, że Intel planuje znacznie częstsze zmiany w specyfikacjach kolejnych generacji układów graficznych wbudowanych we własne procesory.

