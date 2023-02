Intel Meteor Lake-S - nowe procesory mają zapewnić pełne wsparcie nośników SSD PCIe 5.0. Zmiany dotkną również chipsetu Z890

Mimo że procesory Intel Core 13. generacji zadebiutowały na rynku zaledwie kilka miesięcy temu, to w sieci regularnie pojawiają się informacje dotyczące specyfikacji następców. Według najnowszych doniesień amerykański producent szykuje bezpośrednią odpowiedź na ofertę AMD, co w szczególności ucieszy osoby planujące zakup SSD PCIe 5.0. Nowe modele procesorów i płyt głównych mają zyskać więcej linii PCIe. Pojawi się także obsługa nadchodzącego standardu WiFi 7.

Użytkownik Twittera @leaf_hobby zamieścił na swoim profilu nowe szczegóły dotyczące procesorów Intel Meteor Lake-S oraz chipsetu Intel Z890. Desktopowe modele Intel Core 14. generacji mają zaoferować dodatkowe cztery linie PCIe 5.0 odpowiedzialne najprawdopodobniej za komunikację z wydajnym SSD. Z 20 do 24 wzrośnie również liczba linii PCIe 4.0 w chipsecie Z890. Jeżeli specyfikacja okaże się prawdziwa, będzie to oznaczało, iż Intel szykuje bezpośrednią odpowiedź na układy logiki AMD X670E i X650E - konkurencyjne rozwiązanie jako jedyne oferuje jednoczesne pełne wsparcie dla karty graficznej (PCIe 5.0 x16) oraz nośnika w formacie M.2 (PCIe 5.0 x4). To niejedyna nowość, ponieważ producent najwyraźniej planuje wprowadzić obsługę nadchodzącego standardu WiFi 7. Pozwoli on na uzyskanie jeszcze wyższych prędkości i niższych opóźnień podczas korzystania z internetu bezprzewodowego.

MTL-S has additional 5.0 x4 from CPU(for M.2?)

5.0 x16

5.0 x4

4.0 x4

From CPU Direct

No AVX512



Z890 has additional 4.0 x4 from chipset, x24 Gen4 lanes total

Wi-Fi 7 debut



It says support windows 12 on OS list(?)



Now only 6P+8E and 6P+16E, 8P under dev?

That’s everything I know