Intel Meteor Lake-S - anulowana seria desktopowych procesorów może znaleźć zastosowanie w segmencie mobilnym

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o anulowaniu premiery procesorów Intel Meteor Lake-S. Początkowo liczyliśmy, że to właśnie ta rodzina chipów będzie reprezentować desktopową serię Core 14. generacji, jednak wygląda na to, że Intel w tym segmencie zdobędzie się jedynie na odświeżenie modeli Raptor Lake. Nie oznacza to jednak, że projekt Meteor Lake-S zostanie wyrzucony do kosza.

Jak donosi twitterowy informator @OneRaichu, Meteor Lake-S będzie jednym z wariantów laptopowej serii procesorów Intel Meteor Lake-P. Co najistotniejsze, układ wcale nie będzie przypominać wielordzeniowych jednostek z serii Alder Lake-HX i Raptor Lake-HX - zamiast tego zaoferuje standardową konfigurację rdzeni 6P + 8E, która miała trafić do anulowanych układów desktopowych. Jak pokazuje poniższy schemat blokowy, układ nie będzie monolityczną konstrukcją, za to zostanie podzielony na różne kafelki, w tym CPU, SoC, IO i GT1 (GPU). Warto dodać, że zintegrowana grafika GT1 ma wykorzystywać architekturę Xe z 64 jednostkami wykonawczymi.

The MTL-S chip is canceled, but MTL-S product exists.

It became one MTL-P variant, and GT1 uses 64EU GT1 iGPU.

At last, it returns to its initial state.

You can see what is the initial state on my last year's twitter. https://t.co/vrmJGOAxgb pic.twitter.com/4SNYY9Jrxp