Intel zakończył prace rozwojowe nad swoimi przełomowymi litografiami Intel 18A oraz 20A

Dostępne obecnie na szerokim rynku konsumenckim procesory Raptor Lake wykonane są w procesie produkcyjnym Intel 7, który jest w rzeczywistości litografią 10 nm. Nadchodzące CPU Meteor Lake skorzystają z rozwiązania Intel 4 (litografia 7 nm). Amerykańska firma mocno też pracuje nad rozwojem kolejnych procesów, które opatrzone zostały nazwami Intel 18A oraz Intel 20A. Ich rozwój badawczy miał zostać niedawno zakończony, co pozwoli przejść do kolejnego etapu.

Intel zakończył prace rozwojowe nad swoimi przełomowymi litografiami Intel 18A i Intel 20A. Wdrożenie obu procesów technologicznych powinno nastąpić jeszcze w 2024 roku.

Nowe rozwiązania to litografie odpowiednio 1,8 nm i 2 nm. Zakończenie prac badawczych nad nimi nie jest równoznaczne z jednoczesnym przejściem do produkcji bazujących na nich chipów. To przede wszystkim informacja, że Intel określił specyfikację, wymagania i materiały potrzebne do wdrożenia procesów. Od zakończenia tego etapu do namacalnych efektów wciąż jest jeszcze daleka droga, ale wygląda na to, że prace postępują na tyle dobrze, że wyprzedzają zapowiedziany wcześniej harmonogram.

Litografia Intel 20A będzie charakteryzowała się tranzystorami RibbonFET. To pierwsza implementacja nowej architektury tranzystorowej amerykańskiej firmy od 2011 roku. W nowym procesie technologicznym wykorzystana zostanie także technologia PowerVia, która polega na dostarczaniu zasilania od tyłu układu. Ma to zaowocować optymalizacją transmisji sygnału, poprzez wyeliminowanie potrzeby routingu zasilania na przedniej stronie wafla. Wdrożenie litografii ma odbyć się w pierwszej połowie 2024 roku. Intel 18A z kolei dopracuje wspomniane technologie, a także zmniejszy rozmiar tranzystorów. Co ciekawe, przesunięto datę debiutu procesu z 2025 roku na drugą połowę 2024 roku. Jest to sygnał, że prace postępują sprawnie.

Implementacja RibbonFET i PowerVia równocześnie to odważny krok, który może pomóc Intelowi zdobyć przewagę nad konkurentami, zwłaszcza TSMC. Spodziewane jest, że proces technologiczny Intel 18A będzie w momencie debiutu najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem tego typu na rynku, wykorzystywanym do produkcji masowej. Należy przy tym jednak pamiętać, że firma miała bardzo poważne problemy we wdrażaniu poprzednich litografii (zwłaszcza Intel 7), co owocowało pokaźnymi opóźnieniami. Będziemy musieli poczekać, czy tym razem obejdzie się bez podobnych problemów.

