Intel oraz Microsoft pracują nad własnym Video Super Resolution dostępnym w przeglądarkach. Nie trzeba już mocarnego sprzętu

Od czasu kiedy NVIDIA przedstawiła swoją nową technologię, możemy zauważyć, że kolejne firmy również starają się dołożyć swoją cegiełkę. Intel już testuje autorskie rozwiązanie, które działa naprawdę przyzwoicie, jednak na ten moment nie tak łatwo je uruchomić. Z kolei Microsoft wdraża VSR do swojej przeglądarki. Dobra wiadomość jest taka, że nie będziemy już potrzebować aż tak potężnych układów graficznych, jakich wymaga NVIDIA.

VSR w przeglądarkach już niebawem zagości na większej liczbie urządzeń. Do tej pory funkcja była dostępna tylko dla posiadaczy układów NVIDIA RTX z serii 30 i wyższej.

Microsoft ogłosił właśnie, że pracuje nad wprowadzeniem swojej autorskiej technologii Video Super Resolution do przeglądarki Edge. Z komunikatu dowiadujemy się również, dlaczego tak się dzieje. Konkurencyjne rozwiązanie to jedno, jednak według firmy taka funkcjonalność jest zwyczajnie potrzebna. Spoglądając na statystyki, można zauważyć, że w przeglądarce Microsoftu wideo w jakości 480p i niższej jest odtwarzane w 33% przypadków. Powodów takiej sytuacji jest sporo i nie ma co ich wszystkich wymieniać. Jakkolwiek by nie było, funkcja obecnie jest testowana i dostępna dla połowy użytkowników Microsoft Edge Canary (wersja z codziennymi aktualizacjami i najnowszymi funkcjami). Dla tych, którzy jednak nie widzą możliwości włączenia tej opcji, jest inna metoda. Wystarczy w pasku adresowym wpisać "edge://flags/#edge-video-super-resolution" i zaznaczyć opcję "Enabled" przy wyświetlonej funkcji. Podczas oglądania materiału powinna się nam teraz pojawić ikonka "HD", za pomocą której będziemy w stanie włączać oraz wyłączać VSR.

Technologia Microsoftu tak samo, jak NVIDII, opiera się na uczeniu maszynowym i korzystaniu odpowiednich algorytmów. W procesie tym usuwane są artefakty spowodowane kompresją, a samo wideo jest skalowane do wyższej rozdzielczości. Są oczywiście pewne wymagania, aby skorzystać z tej możliwości. Jeśli chodzi o GPU, musimy posiadać kartę NVIDIA GeForce RTX od serii 20, natomiast w wypadku AMD będą to układy RX 5700 - RX 7800. Jeśli korzystamy z laptopa z hybrydowym układem graficznym, musimy odpowiednio dostosować ustawienia tak, aby Edge korzystał z dedykowanego układu. Dodatkowo odtwarzany film musi być mniejszej rozdzielczości niż 720p oraz mieć większą szerokość i wysokość niż 192 piksele. Materiał nie może też być w żaden sposób zabezpieczony technologią Widevine lub PlayReady więc wideo z Netflixa czy innych serwisów, które z nich korzystają, po prostu odpada.

Przechodząc do rozwiązania Intela - będziemy mogli z niego skorzystać obecnie jedynie na przeglądarce Google Chrome, począwszy od wersji 109. To, czy kwalifikujemy się do skorzystania z niego, zależy w głównej mierze od procesora, jaki posiadamy. Niektóre doniesienia mówią, że możemy uruchomić funkcję na zintegrowanych układach graficznych Intela 10. generacji wzwyż. Wiadomo, że karty graficzne z serii Arc również są obsługiwane. Rzecz jasna o ostatecznym efekcie i wydajności, decydować będzie konfiguracja naszego sprzętu. Uruchomienie technologii wymaga włączenia akceleracji sprzętowej w przeglądarce oraz posiadania jednego z wymienionych GPU. Następnie musimy znaleźć skrót Chrome'a i w jego ustawieniach, za "elementem docelowym" dopisać "--enable-features=lntelVpSuperResolution". Niestety, o ile w przypadku włączenia VSR na przeglądarce Edge pojawiła nam się jakakolwiek ikonka, tak w tym wypadku nie mamy co liczyć na taką możliwość. To czy funkcja u nas działa, czy też nie, możemy sprawdzić jedynie poprzez wizualne porównanie tego, co oglądamy.

Źródło: Microsoft, Igor's Lab