NVIDIA DLSS 3.1 - nowy pakiet bibliotek SDK wprowadza opcję automatycznej aktualizacji plików w grach

W ubiegłym roku, przy okazji prezentacji architektury Ada Lovelace, NVIDIA wprowadziła również nową wersję techniki DLSS o numerze DLSS 3. Nakładają się na nią trzy główne elementy: Super Resolution (czyli to, czym jest obecnie DLSS 2), Frame Generator (wprowadzający dodatkowe klatki na bazie informacji z wektorów ruchu) oraz Reflex, zmniejszający opóźnienia. DLSS nieustannie jest rozwijany i sukcesywnie wprowadzany do kolejnych gier. Wraz z rozwojem pojawiają się kolejne wersje oprogramowania.

Nowy pakiet SDK dla NVIDIA DLSS 3.1 wprowadza możliwość automatycznej aktualizacji plików w grach, gdzie DLSS jest obsługiwany.

NVIDIA opublikowała nowy pakiet SDK dla DLSS, tym razem o numerze 3.1. Z dotychczasowych plików mogliśmy wywnioskować, że do gier wprowadzane były osobne zestawy dla DLSS 2 oraz DLSS 3 z FG, tym razem jednak całość została zunifikowano w jeden plik o większej wadze (zamiast niecałych 15 MB, teraz główny plik waży niespełna 25 MB). We wszystkich grach z DLSS będzie działać funkcja Super Resolution, a dodatkowo w kartach GeForce RTX 4000 odblokowany zostanie dostęp do Frame Generation. Opublikowany pakiet SDK dla DLSS 3.1 jest pierwszym od marca 2022 roku, kiedy to umożliwiono pobranie SDK w wersji DLSS 2.4. Biblioteki dostępne są zarówno pod system Windows jak i Linux.

W najnowszej wersji pakietu SDK, znalazł się plik o nazwie NVSDK_NGX_UpdateFeature. Jego ręczna implementacja do gier przez developerów umożliwi automatyczną możliwość wywoływania aktualizacji DLSS do najnowszych wersji, gdy te będą tylko dostępne. Obecnie twórcy albo sami wprowadzają nowsze DLSS (choć to raczej rzadki przypadek), ewentualnie gracze pobierają odpowiednie pliki i podmieniają biblioteki DLSS na nowsze wersje, uzyskując w ten sposób np. lepszą płynność w grach oraz wizualną poprawę w wyniku np. ograniczenia artefaktów wynikających z widocznego efektu ghostingu. Tym sposobem wspierane gry mogłyby szybciej adoptować kolejne wersje DLSS, jednak nie wiemy czy nie wpłynie to negatywnie na stabilność działania gier, gdzie proces wcześniejszego testowania zostałby zaburzony.



Informacja o możliwości automatycznej aktualizacji DLSS do nowych wersji (GitHub)

Źródło: VideoCardz, GitHub