NVIDIA RTX Video Super Resolution - nowy sterownik wprowadza technologię napędzaną przez sztuczną inteligencję

NVIDIA udostępniła właśnie sterownik Game Driver, który jest zoptymalizowany do nadchodzącej gry The Finals oraz obsługuje technologię RTX Video Super Resolution (VSR). O ile na grę i efekty pracy nad implementacją funkcji musimy poczekać, tak wszyscy posiadacze kart graficznych GeForce RTX z serii 30 oraz 40 od razu będą mogli zacząć korzystać z wprowadzonej technologii. Z pewnością wielu osobom spodoba się dodana opcja.

NVIDIA wraz z nowymi sterownikami wprowadza obsługę technologii RTX Video Super Resolution. Skorzystają z niej nabywcy kart GeForce RTX, począwszy od serii GeForce RTX 30.

Niecały miesiąc temu pisaliśmy o tym, że Google Chrome jest już przygotowany do obsługi VSR od NVIDII, jednak brakowało wtedy odpowiednich sterowników. I oto są. Ta nowa technologia zaprezentowana przez firmę na początku tego roku, zapowiadała się całkiem obiecująco. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Dzięki nim oglądając materiał wideo poprzez przeglądarkę Google Chrome bądź Microsoft Edge, zostanie on przeskalowany do wyższej rozdzielczości. W ten sposób wideo będzie wyglądać dużo wyraźniej. Korzystając więc z serwisów streamingowych takich jak Netflix, Disney+ czy też YouTube poprzez wspomniane przeglądarki, będziemy mogli liczyć na znaczną poprawę jakość obrazu. Wiemy, że oglądając takie wideo na wyświetlaczu o rozdzielczości większej niż 1080p, przeglądarka będzie się starała je przeskalować, wykorzystując do tego podstawowe algorytmy. Efekt końcowy może nie być zachwycający. Na tym polu NVIDIA z pewnością wypada dużo korzystniej.

Materiał filmowy będzie skalowany z tą technologią do rozdzielczości 4K. Natomiast algorytmy SI starają się poprawić ostrość i przejrzystość końcowego obrazu oraz usunąć artefakty powstające przy takim zabiegu. Technologia wykorzystuje do tego celu rdzenie Tensor. Można więc powiedzieć, że to taki "DLSS dla filmów". Aby skorzystać z VSR, wystarczy (oprócz posiadania wymaganej karty graficznej) w panelu sterowania NVIDIA znaleźć odpowiednią opcję. Wróćmy jeszcze do innych nowości, jakie wprowadzają sterowniki. Dobrą informacją dla graczy może być fakt, że 7 marca rozpoczną się beta testy gry The Finals i każdy będzie mógł ją wypróbować jeszcze przed premierą. W tytule będziemy mogli ujrzeć wykorzystanie takich technologii jak NVIDIA Reflex, DLSS oraz RTXGI. Sterowniki wprowadzają również obsługę 6 nowych gier:

Company of Heroes 3

Hogwarts Legacy

Perish

Sons of the Forest

The Settlers: New Allies

Warlander

