NVIDIA GeForce RTX 4090 - amerykańska firma potwierdza, że jej topowy układ nie obsługuje profesjonalnego trybu peer-to-peer

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 to zapewne marzenie wielu graczy. Układ jest jednak na tyle wydajny, że może znajdować zastosowanie także w celach bardziej profesjonalnych. Od wielu lat GPU amerykańskiej firmy obsługiwały ceniony przez niektórych zawodowców tryb peer-to-peer. Oficjalne oświadczenie NVIDII pozbawia jednak złudzeń, co do jego wsparcia w najnowszej serii kart. Nie jest to jednak zła wiadomość dla zwykłych graczy.

Przedstawiciel NVIDII na oficjalnym forum potwierdził, że GeForce RTX 4090 nie obsługuje trybu P2P. Na całej sprawie mogą skorzystać zwykli gracze, bo może doprowadzić to do obniżenia popytu na karty ze strony profesjonalistów.

Tryb peer-to-peer (P2P) pozwala na bezpośrednie przesyłanie danych pomiędzy dwiema kartami graficznymi NVIDII. W toku procesu pomijana jest całkowicie pamięć systemowa. Znacząco przyspiesza to dostęp do danych. Rozwiązanie jest przydatne w przypadku pracy z programami opartymi na CUDA, a zwłaszcza tymi, które wykorzystują NVLink. Dodatkową zaletą jest odciążenie pamięci systemowej, która może zostać spożytkowana w ten sposób na inne cele. Do tej pory tryb był wspierany przez większość układów NVIDII do serii GeForce RTX 2000 włącznie. Choć generacja Ampere zarzuciła jego wykorzystanie, to istniały poszlaki wskazujące, że będzie on ponownie dostępny na GPU o architekturze Ada Lovelace. Oficjalnie potwierdzono jednak, że nie mogą z niego skorzystać użytkownicy kart GeForce RTX 4090, co zapewne oznacza także jego brak w urządzeniach z niższych segmentów cenowych.

Sprawa wyszła na jaw już jakiś czas temu, podczas testów przeprowadzanych przez Puget Systems. W ich trakcie zauważono, że topowy przedstawiciel Ada Lovelace nie radzi sobie poprawnie z obsługą trybu P2P. Okazało się, że nie jest to kwestia wadliwej karty graficznej, a celowego zabiegu NVIDII. W opublikowanym ostatnio na forum deweloperskim amerykańskiej firmy oświadczeniu, można przeczytać, że funkcja nie jest wspierana przez wspomniane GPU. Nie podano oczywiście żadnych powodów, ale można przypuszczać, że chodzi tu o ograniczenie zastosowania tej karty do celów profesjonalnych i zachęcenie klientów do zainteresowania się obsługującym ten tryb, ale znacznie droższym, układem NVIDIA RTX 6000 Ada.

Choć może się wydawać, że powyższy krok motywowany jest głównie względami finansowymi, to należy spojrzeć na to w szerszej perspektywie. Masowe wykupywanie kart graficznych przez profesjonalistów podbija bowiem ceny układów dla zwykłych graczy. Oczywiście powstałe w ten sposób zniekształcenie rynku nie jest tak duże, jak to wywołane przez górników kryptowalut, jednak skłonienie części klientów to przejścia na modele profesjonalne z pewnością jest w stanie nieco go odciążyć. Ostatecznie zatem na wprowadzonych ograniczeniach zyskają gracze nie wykorzystujący praktycznie trybu P2P. Niezadowoleni mogą zaś być zawodowcy, którzy chcieli zaoszczędzić pieniądze, kupując karty przeznaczone na zwykły rynek.

Źródło: Tom's Hardware, WCCFTech