NVIDIA publikuje wyniki finansowe za Q4 FY2023 - przychody z działu Gaming zaczynają pomału podnosić się z dołka

W połowie listopada zeszłego roku NVIDIA opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego 2023. Wówczas informowaliśmy o wysokich przychodach w dziale Data Center, za co odpowiadała przede wszystkim premiera akceleratora NVIDIA H100. Tymczasem dział Gaming charakteryzował się dużą zapaścią, co było związane z załamaniem na rynku kryptowalut oraz pozostawieniem olbrzymich zapasów układów graficznych GeForce RTX 4000. Teraz jesteśmy już kilka miesięcy po premierze architektury Ada Lovelace. Jak to przełożyło się na wyniki finansowe w dziale Gaming w czwartym kwartale FY2023?

NVIDIA opublikowała raport finansowy za czwarty kwartał roku fiskalnego 2023 oraz cały FY2023. Względem poprzedniego zestawienia widać niewielki wzrost przychodu, ale jednocześnie zauważalny wzrost zysku netto.

Jeśli chodzi o łączny przychód za czwarty kwartał roku fiskalnego 2023, to NVIDIA wygenerowała wynik na poziomie 6,051 mld dolarów. To nieco wyższy wynik niż w Q3 FY2023 (5,931 mld) i zauważalnie niższy niż przed rokiem (7,643 mld). Ponownie najważniejsza różnica przy porównywaniu wyników rok do roku to spadek przychodów w dziale Gaming. Jednocześnie najświeższy wynik pokazuje powolny wzrost w tym dziale. O ile w Q3 FY2023 przychód wynosił 1,57 mld dolarów, tak w Q4 FY2023 jest to już 1,83 mld. Na wyższe wyniki miała wpływ zarówno premiera pierwszych desktopowych kart GeForce RTX 4000, jak również ich mobilnych odpowiedników (GeForce RTX 4000 Laptop GPU). Bardzo mocno podskoczyła marża brutto - z 56,1% w Q3 FY2023 do 66,1% w FY2023. Wzrost to 10 punktów procentowych, na co wpływ zapewne mają m.in. bardzo wysokie ceny kart graficznych z rodziny Ada Lovelace.

Non-GAAP (USD) Q4 FY2023 Q4 FY2022 Q3 FY2023 Przychód łączny 6,051 mld 7,643 mld 5,931 mld Koszty operacyjne (R&D) 1,775 mld 1,447 mld 1,793 mld Zysk operacyjny 2,224 mld 3,677 mld 1,536 mld Marża brutto 66,1% 67% 56,1% Zysk netto 2,174 mld 3,350 mld 1,456 mld Zysk na akcję 0,88 USD 1,32 USD 0,58 USD

Sumy w USD Q4 FY2023 Q4 FY2022 Q3 FY2023 Przychód - Gaming 1,83 mld 3,42 mld 1,57 mld Przychód - Data Center 3,62 mld 3,26 mld 3,83 mld Przychód - Professional Visualization 226 mln 643 mln 200 mln Przychód - Automotive & Embedded 294 mln 125 mln 251 mln Przychód - OEM i inne 84 mln 192 mln 73 mln Przychód - łącznie 6,051 mld 7,643 mld 5,931 mld

Niewielki spadek odnotowano również w dziale Data Center (3,62 mld USD w Q4 FY2023 do 3,83 mld USD w Q3 FY2023), co związane jest przede wszystkim z chwilowym zahamowaniem wzrostów na rynku Cloud. Producent przewiduje, że wzrost sprzedaży w tym sektorze nastąpi w drugiej połowie roku. Jeśli chodzi o zysk netto, to wynosi on odpowiednio 2,174 mld USD (Non-GAAP) oraz 1,414 mld USD (GAAP). Bez względu na to, na który wskaźnik patrzymy, zyski firmy są zauważalnie wyższe niż w poprzednim kwartale (choć jednocześnie znacznie niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej). Przy dalszym utrzymywaniu wysokich cen za karty graficzne GeForce RTX 4000 możemy spodziewać się dalszych wzrostów zysku netto.

Jeśli chodzi o zestawienie ostatnich 12 miesięcy, to NVIDIA wygenerowała łączny przychód na poziomie 26,974 mld dolarów. Co ciekawe jest to wynik odrobinę wyższy niż rok wcześniej (26,914 mld dolarów). Za utrzymanie podobnych wyników odpowiada przede wszystkim dział Data Center. Łączny zysk netto wynosi odpowiednio 4,368 mld (GAAP) lub 8,366 mld (Non-GAAP). Gdy porównamy to do wyników sprzed roku, to w przypadku zestawienia GAAP mowa o 55% spadku (z 9,752 mld dolarów). Jeśli popatrzymy na sekcję Non-GAAP, to spadek sięga 26% (z 11,259 mld dolarów). W całym FY2023 widać także spadek marży brutto, natomiast celem na FY2024 jest jest ponowny wzrost do ponad 64%. W przypadku trwającego już Q1 FY2024, przewidywana marża brutto ma wynosić odpowiednio 64,1% (GAAP) oraz 66,5% (Non-GAAP), a więc powinna utrzymać się na podobnym poziomie co w poprzednim kwartale fiskalnym.

Źródło: NVIDIA