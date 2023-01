Intel ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał 2022 roku i cały ubiegły rok. Intel Lunar Lake z premierą w 2024 roku

Mamy już końcówkę pierwszego miesiąca 2023 roku a to oznacza, że wielkie korporacje pomału rozpoczną etap publikowania raportów finansowych za ostatni kwartał 2022 roku oraz cały ubiegły rok. Pierwszą z firm jest Intel, który ujawnił swój najnowszy raport finansowy. Przy okazji tejże publikacji, ujawniono dwie ciekawe informacje. Po pierwsze w drugiej połowie roku zadebiutuje 14. generacja procesorów Meteor Lake. Druga wskazuje, że już w 2024 roku doczekamy się premiery generacji Lunar Lake, która ma przynieść całkowicie architekturę x86, zbudowaną całkowicie od podstaw.

Intel ujawnił wyniki finansowe za Q4 2022 oraz cały ubiegły rok. Przy okazji potwierdzono debiut 14. generacji Meteor Lake w drugiej połowie 2023 roku oraz - co ciekawe - premierę Lunar Lake w 2024 roku.

Intel nie ma specjalnych powodów do zadowolenia, ponieważ najnowszy raport finansowy ukazuje jeszcze gorsze wyniki niż w poprzednich kwartałach. Przede wszystkim widać bardzo duży spadek czystego zysku netto, który w czwartym kwartale 2022 roku sięgnął zaledwie 400 mln dolarów (Non-GAAP). Łączny przychód to 14 mld dolarów - najlepiej radzi sobie dział Client Computing Group (CCG) z wynikiem 6,6 mld dolarów. Oczywiście w zestawieniu rok do roku rezultat ten jest zauważalnie niższy (10,3 mld dolarów). Zwiększono odrobinę koszty operacyjne - do 5,5 mld dolarów. Marża brutto (Non-GAAP) spadła do poziomu 43,8%. Jedyne działy, które zaliczyły wzrost kwartał do kwartału to DCAI (Data Center) - z 4,2 mld do 4,3 mld dolarów oraz AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics Group) z wynikiem 247 mln dolarów względem 185 mln w trzecim kwartale roku.

Non-GAAP Q4 2022 Q4 2022 Q3 2022 Przychód łączny 14 mld USD 19,5 mld USD 15,3 mld USD Przychód CCG 6,6 mld USD 10,3 mld USD 8,1 mld USD Przychód DCAI 4,3 mld USD 6,4 mld USD 4,2 mld USD Przychód NEX 2,1 mld USD 2,1 mld USD 2,3 mld USD Przychód AXG 247 mln USD 245 mln USD 185 mln USD Koszty operacyjne (R&D) 5,5 mld USD 5,4 mld USD 5,4 mld USD Marża brutto 43,8% 55,8% 45,9% Zysk netto 0,4 mld USD 4,7 mld USD 2,4 mld USD Zysk na akcję 0,10 USD 1,15 USD 0,59 USD

Jak sytuacja wyglądała na przestrzeni całego 2022 roku? Łączny przychód przedsiębiorstwa to 63,1 mld dolarów, gdzie w 2021 roku było to 74,7 mld. Spadki zaobserwowano zarówno na konsumenckim rynku jak i profesjonalnym. Duży spadek zaliczyła marża brutto - z 58,1% w 2021 roku do 47,3% w 2022 roku. Niemal trzykrotnie spadł zysk netto - z 21,7 mld dolarów w 2021 roku do 7,6 mld dolarów w 2022 roku. Prognozy na pierwszy kwartał 2023 roku również nie są obiecujące - przewidywany przychód ma sięgać od 10,5 do 11,5 mld dolarów, natomiast marża ma obniżyć się do poziomu poniżej 40%, a dokładniej mówiąc do 39%.

Łączne wyniki (Non-GAAP) 2022 2021 Przychód łączny 63,1 mld USD 74,7 mld USD Przychód CCG 31,7 mld USD 40,5 mld USD Przychód DCAI 19,2 mld USD 25,8 mld USD Przychód NEX 8,9 mld USD Brak informacji Przychód AXG 837 mln USD Brak informacji Koszty operacyjne (R&D) 21,9 mld USD 19,2 mld USD Marża brutto 47,3% 58,1% Zysk netto 7,6 mld USD 21,7 mld USD Zysk na akcję 1,84 USD 5,30 USD



Intel na razie utrzymuje drugą połowę 2023 roku jako wstępny termin premiery dla 14. generacji układów Meteor Lake. O dziwo, całkowicie przebudowany Lunar Lake ma zadebiutować już w przyszłym roku. Co w takim razie z Arrow Lake?

Źródło: Intel