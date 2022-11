Intel ogłosił wyniki finansowe za Q3 2022 - stagnacja w przychodach, ale zysk dużo wyższy niż w poprzednim raporcie

Wczoraj informowaliśmy o wynikach finansowych AMD za trzeci kwartał roku. Potwierdzono duży spadek przychodu (dotyczy przede wszystkim działu Client), co również nie pozostało bez wpływu na zysk. Z kilkudniowym opóźnieniem (za co przepraszamy) informujemy teraz także o raporcie finansowym Intela. Przypominamy, że w raporcie za drugi kwartał 2022 roku umieszczono informacje o dużym spadku przychodów i zysków. Kolejne zestawienie potwierdza duże spadki w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku.

Intel podzielił się wynikami finansowymi za trzeci kwartał 2022 roku. W porównaniu do poprzedniego zestawiania widzimy stagnację w przychodach, ale zauważalny wzrost zysku. Gdy wyniki porównany z Q3 2021, spadki widać we wszystkich segmentach. Są one prognozowane także w dalszej perspektywie na czwarty kwartał roku.

W poniższej tabeli umieściliśmy informację na temat łącznego przychodu przedsiębiorstwa za trzeci kwartał 2022 roku oraz przychód w czterech sektorach działania firmy: Client Computing Group (CCG), Data Center and AI Group (DCAI), Network and Edge Group (NEX) oraz Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG). Jak widać, łączny przychód utrzymał się na tym samym poziomie co w drugim kwartale roku i osiągnął poziom 15,3 mld dolarów. Zwyżkową tendencję widać w dziale CCG (8,1 mld dolarów), z kolei dalsze spadki widoczne są w dziale Data Center and AI Group. O ile jednak wyniki poszczególnych dział kwartał do kwartału są na mniej więcej podobnym poziomie, tak w porównaniu rok do roku widać duże spadki w dwóch najbardziej dochodowych rynkach - CCG oraz DCAI.

Non-GAAP Q3 2022 Q3 2021 Q2 2022 Przychód 15,3 mld USD 18,1 mld USD 15,3 mld USD Przychód - CCG 8,1 mld USD 9,8 mld USD 7,7 mld USD Przychód - DCAI 4,2 mld USD 5,8 mld USD 4,6 mld USD Przychód - NEX 2,3 mld USD 2,0 mld USD 2,3 mld USD Przychód - AXG 185 mln USD 171 mln USD 186 mln USD Koszty operacyjne (R&D) 5,4 mld USD 4,8 mld USD 5,5 mld USD Marża brutto 45,9% 58,3% 44,8% Zysk netto 2,4 mld USD 5,9 mld USD 1,2 mld USD Zysk na akcję 0,59 USD 1,45 USD 0,29 USD

Marża brutto nieco wzrosła w porównaniu do drugiego kwartału 2022 roku i osiągnęła poziom 45,9%. Odrobinę mniej niż poprzednio wyłożono na rozwój i badania - 5,4 mld dolarów. Mimo tychże wyników, finalny zysk netto jest dwukrotnie większy niż w Q2 2022. Zysk wyniósł 2,4 mld dolarów (Non-GAAP, w Q2 2022 było to 1,2 mld dolarów). Nadal jednak zysk jest ponad dwukrotnie mniejszy niż w analogicznym okresie w 2021 roku. Na czwarty kwartał roku przewidywany jest przychód w granicy 14-15 mld dolarów, przy marży brutto na poziomie 45%. Według dotychczasowych wyliczeń Intela, cały 2022 rok powinien zamknąć się z przychodem na poziomie 63-64 mld dolarów.

