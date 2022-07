Intel przedstawił wyniki finansowe za ostatni kwartał - duży spadek przychodu oraz gorsze wyniki działu Client Computing Group

Nadszedł czas na publikację kolejnych raportów finansowych firm, o których na co dzień rozmawiamy na PurePC.pl. Na początek rozpoczniemy z Intelem, bowiem producent zdradził już konkretne wyniki finansowe za drugi kwartał roku. Mogą one być dużym zaskoczeniem, bowiem Intel boryka się z dużym spadkiem przychodu oraz zysku netto. Największy spadek przychodu odnotowano w dziale najbardziej nas interesującym - Client Computing Group.

Intel zaprezentował wyniki finansowe za drugi kwartał roku. Dobra passa przynajmniej na razie się skończyła, bowiem przychód firmy jest znacznie niższy niż wcześniej, a i wyniki działu Client Computing Client są poniżej oczekiwań. Spadki przewidywane są także na najbliższe miesiące.

Omawiając wyniki będziemy standardowo operować na wersji non-GAAP. Pełne rezultaty, wraz z wariantem GAAP, można znaleźć w oficjalnej notatce prasowej Intela. Jeśli chodzi o ogólny przychód przedsiębiorstwa, wynik za Q2 2022 wynosi 15,3 mld dolarów. Jest to spadek o 17% rok do roku (18,5 mld) i niemal identyczny spadek kwartał do kwartału (porównanie z Q1 2022 - 18,4 mld dolarów przychodu). Spory spadek odnotowano w dziale Client Computing Group, gdzie znajdują się m.in. procesory dla komputerów stacjonarnych oraz notebooków. Przychód w tym dziale wyniósł 7,7 mld dolarów, gdzie rok wcześniej było to 10,3 mld, a w poprzednim kwartale - 9,3 mld dolarów.

Non-GAAP Q2 2022 Q2 2021 Q1 2022 Przychód 15,3 mld USD 18,5 mld USD 18,4 mld USD Przychód - CCG 7,7 mld USD 10,3 mld USD 9,3 mld USD Przychód - DCAI 4,6 mld USD 5,5 mld USD 6,0 mld USD Przychód - AXG 186 mln USD 177 mln USD 219 mln USD Koszty operacyjne (R&D) 5,5 mld USD 4,6 mld USD 5,5 mld USD Marża brutto 44,8% 59,8% 53,1% Zysk netto 1,2 mld USD 5,6 mld USD 3,6 mld USD Zysk na akcję 0,29 USD 1,36 USD 0,87 USD

Bardzo mocno obniżona została marża brutto - z 53,1% w Q1 2022 to 44,8% w Q2 2022. Spadek marży miał bardzo duży wpływ na obniżenie czystego zysku netto. W zakończonym 30 czerwca kwartale wynik ten wyniósł 1,2 mld dolarów - trzykrotnie mniej w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku. Spadek marży brutto był spowodowany obniżeniem cen wielu procesorów Intel Core, jednak już teraz producent potwierdził, że w czwartym kwartale odnotujemy wzrost cen, m.in. za procesory, ale także inne układy produkowane przez firmę.

Przewidywany przez przedsiębiorstwo przychód w trzecim kwartale ma wynosić około 15-16 miliardów dolarów, a więc w podobnym poziomie jak Q2 2022. Biorąc jednak pod uwagę, że realne wyniki w poprzednim kwartale były gorsze od przewidywań, trudno powiedzieć czy teraz sytuacja się powtórzy. Nieco wyższa ma być marża brutto w Q3 2022 - z 44,8% do 46,5%. Obecne przewidywania przychodu za cały 2022 rok sugerują wynik na poziomie od 65 do 68 mld dolarów. Przy okazji ujawnienia wyników finansowych, Pat Gelsinger potwierdził ogólny termin premiery procesorów Core 13. generacji. Desktopowe układy Raptor Lake-S pojawią się jesienią, z kolei mobilne Raptor Lake dla laptopów zadebiutują jeszcze przed końcem tego roku. Z kolei do końca Q3 2022 mają się pojawić karty graficzne Intel ARC (o ile nie dojdzie do kolejnych opóźnień...)

Źródło: Intel