Karty graficzne Intel ARC z kolejnym dużym opóźnieniem premiery. Chaos komunikacyjny i możliwe... anulowanie układów Alchemist

Od miesięcy jesteśmy świadkami dość nieciekawej sytuacji związanej z kartami graficznymi Intela. Układy ARC z rodziny Alchemist miały pojawić się w sprzedaży już wiele miesięcy temu, zamiast tego premiera jest nieustannie przekładana. Dość powiedzieć, że nadal globalnie nie ma laptopów z układami Alchemist i to pomimo faktu, że zostały one zaprezentowane... 4 miesiące temu. W sieci pojawiły się nowe informacje, rzucające jeszcze bardziej niekorzystane światło na działania Intela z tymi kartami.

W sieci pojawiły się niepotwierdzone informacje o poważnych problemach z kartami graficznymi Intel ARC oraz o słabej komunikacji wewnątrz firmy. Nieoficjalnie rozważane jest nawet porzucenie globalnej premiery rodziny ARC. Problemy już teraz dotknęły także drugą generację Battlemage, która rzekomo po cichu została opóźniona na bliżej nieokreślony termin.

Informacje pojawiły się na kanale Moore's Law is Dead, gdzie opublikowano szereg wewnętrznych slajdów producenta, według których jeszcze kilka tygodni temu przymierzano się do prezentacji desktopowych kart graficznych pod koniec lipca (jak to się skończyło wszyscy wiemy) oraz z globalną dostępnością zaplanowaną na sierpień. Dodatkowo w sierpniu, w okolicach konferencji SIGGRAPH 2022, miało odbyć się wydarzenie producenta o nazwie "Desktop Launch Event: The ARC Experience", które byłoby przygotowane zarówno dla prasy jak i zwykłych użytkowników, a podczas niego mielibyśmy dowiedzieć się szeregu rzeczy na temat nowych kart graficznych. Według MLID, pokaz ten został już opóźniony na koniec Q3 2022.

Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny po cichu opóźniono premierę desktopowych kart graficznych Intel ARC, wbrew tego co usilnie starają się przedstawić Tom Petersen oraz Ryan Shrout zarówno na ogólnym kanale YouTube Intela, jak również za pośrednictwem popularnych amerykańskich twórców. Moore's Law is Dead przekonuje, że w firmie panuje ogromny chaos komunikacyjny, co skutkuje sprzecznymi informacjami na temat premiery wspomnianych kart graficznych. Jakby tego było, MLID w swoim materiale informuje o problemach z kartami ARC nie tylko na poziomie niedopracowanych sterowników, ale także pod względem schedulera, który obniża wydajność w grach.

Na problem z komunikacją z Intelem narzekają także duże firmy produkujące niereferencyjne konstrukcje, tj. ASUS, MSI, ASRock czy GIGABYTE. Z tego względu do dzisiaj nie ujawniono praktycznie żadnych autorskich modeli i tak naprawdę nie wiadomo kiedy to nastąpi. Sam Pat Gelsinger w ostatniej prezentacji związanej z ujawnieniem wyników finansowych podkreślił, że wysyłka układów graficznych odbędzie się w trzecim kwartale roku. Problem, że Q3 trwa już od miesiąca, lada moment rozpocznie się sierpień, a tak naprawdę dalej nie wiemy kiedy karty zadebiutują. Ostatnia informacja dotyczy przyszłych układów. W filmie od MLID możemy usłyszeć o kolejnych problemach trapiących drugą generację Battlemage. Skutkiem miało być opóźnienie premiery już teraz, co oznacza że jest mała szansa na debiut mocniejszych kart w 2023 roku. Zamiast tego na przyszły rok zaplanowano premierę... Alchemist Refresh i to głównie w segmencie notebooków. Tak czy inaczej obecna sytuacja z kartami ARC wygląda bardzo źle, a samą odkładaną w czasie "premierę" można już teraz określić mianem porażki, także wizerunkowej. Według MLID jest tak źle, że w firmie mówi się wyłącznie o skromnej premierze (nawet nie globalnej) i bardzo szybkim wycofaniu układów Alchemist z rynku.

Źródło: Moore's Law is Dead, VideoCardz