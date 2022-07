Intel ARC A770, ARC A750, ARC A580 oraz ARC A310 z przybliżonymi cenami. Nowe informacje o specyfikacji kart graficznych

Intel nadal nie potwierdził publicznie informacji na temat daty premiery oraz cen desktopowych kart graficznych z rodziny Intel ARC. Ostatnio jednak pojawia się coraz więcej informacji na ich temat, a i same karty w wersjach referencyjnych są publicznie pokazywane przez amerykańskie media. Machina marketingowa pomału w końcu rusza, a tymczasem w sieci pojawiły się konkretniejsze informacje o cenach oraz specyfikacji poszczególnych modeli układów Alchemist.

W sieci pojawiły się materiały dotyczące nadchodzących kart graficznych Intel ARC dla desktopów. Wiemy już jakie mniej więcej ceny będą przyporządkowane dla poszczególnych modeli GPU.

Według slajdu przygotowanego przez Intela dla partnerów, w sprzedaży pojawi się łącznie pięć kart: ARC A770, ARC A750, ARC A580, ARC A380 oraz ARC A310. O nazwach oczywiście już słyszeliśmy wcześniej, jednak slajd przynosi dokładniejsze informacje o specyfikacji, TDP oraz cenach. Wygląda na to, że Intel ARC A750, wbrew wcześniejszych doniesieniom, nie będzie wykorzystywał 192-bitowej szyny tylko 256-bitową. Karta zaoferuje 8 GB pamięci GDDR6. Z kolei topowy model Intel ARC A770 będzie oferowany w wersjach z 8 oraz 16 GB pamięci. Jeśli chodzi o TDP, to modele ARC A310 oraz ARC A380 będą się cechowały współczynnikiem na poziomie 75 W. Dla ARC A580 jest to 175 W, a dla pozostałych dwóch - 225 W.

Intel ARC A310 Intel ARC A380 Intel ARC A580 Intel ARC A750 Intel ARC A770 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Litografia TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Układ ACM-G11 ACM-G11 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 Bloki Xe 4 8 16 24 32 Procesory 512 1024 2048 3072 4096 Pamięć 4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 Szyna pamięci 64-bit 96-bit 128-bit 256-bit 256-bit TDP 75 W 75 W 175 W 225 W 225 W Cena ~99 USD ~129-149 USD ~209-249 USD ~279-329 USD ~349-399 USD

Jeśli chodzi o pozycjonowanie w kontekście cen, to najsłabszy model będzie należał do segmentu entry-level z ceną poniżej 100 dolarów. Za Intel ARC A380 zapłacimy około 129-149 dolarów, z kolei za średniopółkowy Intel ARC A580 około 209-249 dolarów. W przypadku mocniejszego Intel ARC A750 cena jest pozycjonowana na poziomie między 279 oraz 329 dolarów, natomiast topowy ARC A770 ma kosztować nie więcej niż 399 dolarów. Ze slajdu można również wywnioskować, że Intel pozycjonuje swój najmocniejszy model jako konkurencję dla kart NVIDIA GeForce RTX 3060 (Ti) oraz AMD Radeon RX 6600 / RX 6650 XT. ARC A750 ma być konkurencyjny dla GeForce RTX 3060 oraz Radeon RX 6600. W przypadku modelu ARC A580, konkurencją ma być GeForce RTX 3050, ale jednocześnie karta będzie wydajniejsza od Radeona RX 6500 XT.

Źródło: WCCFTech