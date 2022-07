GUNNIR ARC A380 Photon z nowym testem wydajności plus pierwsza zapowiedź referencyjnej karty Intel ARC A750

Obecnie czekamy w dalszym ciągu na premierę desktopowych kart graficznych Intel ARC. Model z niskiej półki wydajnościowej - ARC A380 - pojawił się dotychczas wyłącznie w Chinach i tylko w jednej wersji niereferencyjnej GUNNIR ARC A380 Photon. To właśnie ta karta została przetestowana przez redakcję Gamers Nexus. Co ciekawe, Amerykanie posiadają w swoim laboratorium także referencyjną kartę Intel ARC A750... która nie została nawet zapowiedziana.

Wygląda na to, że Intel może w końcu przygotowywać się do szerszej premiery swoich kart graficznych ARC. Gamers Nexus w swoim najnowszym filmie na moment pokazał referencyjny projekt karty ARC A750. Choć widzimy tylko jedno ujęcie, potwierdza ono że karta będzie korzystać z podobnego designu co Intel ARC A770/A780, które zostały przez producenta pokazane jeszcze pod koniec marca tego roku. Dodatkowo na śledziu możemy dojrzeć cztery wyjścia wideo HDMI oraz DisplayPort.

Co zaś się tyczy niereferencyjnej karty GUNNIR ARC A380 Photon, to według Gamers Nexus, oferuje ona bardzo nieprzewidywalną wydajność. Patrząc po wykresach z gier, trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem. Przykładowo w F1 2021, ARC A380 oferuje wydajność wyższą od Radeona RX 6400 i porównywalną z Radeonem RX 6500 XT. Z kolei w GTA V, tytule mocno siedzącym na API DirectX 11, GUNNIR ARC A380 Photon dostaje srogie baty od NVIDII oraz AMD, oferując jednocześnie wyniki zbliżone do... GeForce GT 1030. Co ciekawe, w części przetestowanych gier, Intel wypada zauważalnie lepiej gdy aktywna jest funkcja Resizable BAR. Nic dziwnego, że producent umieścił obsługę ReBAR przez płyty główne oraz procesory jako jeden z wymogów do optymalnego działania kart graficznych ARC.

Źródło: YouTube @Gamers Nexus