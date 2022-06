Intel ARC A770M oraz ARC A730M porównane z mobilnymi układami NVIDIA GeForce RTX 3060 oraz GeForce RTX 3050 Ti

Tegoroczne wakacje powinny stać pod znakiem debiutu mobilnych oraz desktopowych układów graficznych Intel ARC serii 7, a więc tych o najlepszej wydajności. Choć nadal nie wiemy kiedy dokładnie zadebiutują karty graficzne oraz laptopy, w sieci pojawia się coraz więcej informacji o ich wydajności. Tym razem źródłem jest portal Tom's Hardware, który opublikował zestawienie wydajności Intel ARC A770M oraz ARC A730M na bazie dokumentacji producenta.

W sieci pojawiły się wyniki wydajności mobilnych układów graficznych Intel ARC A770M oraz ARC A730M, które mają pochodzić z oficjalnej dokumentacji firmy dla recenzentów. Choć układy porównano do laptopowych układów NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti oraz GeForce RTX 3060, dobór poszczególnych wariantów TGP budzi mnóstwo zastrzeżeń.

Mobilny Intel ARC A770M bazuje na pełnym układzie graficznym ACM-G10 z 32 blokami Xe, 32 rdzeniami RT oraz 4096 procesorami strumieniowymi, a także z 16 GB VRAM GDDR6. Z kolei Intel ARC A730M to przycięta wersja tego samego GPU. Tutaj znajdziemy 24 aktywne bloki Xe oraz 3072 procesory FP32. Nie brakuje ponadto 12 GB pamięci GDDR6. W oficjalnej dokumentacji Intela znalazły się testy wydajności obu układów i które porównano z mobilnymi wersjami NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti oraz GeForce RTX 3060 Laptop GPU.

1920 x 1080 Intel ARC A730M NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 60 W Intel ARC A770M NVIDIA GeForce RTX 3060 85 W AC: Valhalla (High) 50 FPS 38 FPS 69 FPS 74 FPS Borderlands 3 (Ultra) 50 FPS 45 FPS 76 FPS 60 FPS Control (High) 62 FPS 42 FPS 89 FPS 70 FPS CP 2077 (Ultra) 49 FPS 39 FPS 68 FPS 54 FPS Death Stranding (Ultra) 87 FPS 89 FPS 102 FPS 113 FPS DiRT 5 (High) 61 FPS 64 FPS 87 FPS 83 FPS F1 2021 (Ultra) 86 FPS 68 FPS 123 FPS 96 FPS Far Cry 6 (Ultra) 68 FPS 63 FPS 82 FPS 80 FPS Gears 5 (Ultra) 52 FPS 58 FPS 73 FPS 72 FPS Horizon: Zero Dawn (Ultimate Quality) 50 FPS 63 FPS 68 FPS 80 FPS Metro Exodus (Ultra) 54 FPS 39 FPS 69 FPS 53 FPS Red Dead Redemption 2 (High) 60 FPS 46 FPS 77 FPS 66 FPS Strange Brigade (Ultra) 123 FPS 98 FPS 172 FPS 134 FPS The Division 2 (Ultra) 51 FPS 63 FPS 86 FPS 78 FPS Wiedźmin 3 (Uber) 101 FPS 96 FPS 141 FPS 124 FPS Total War: TROY (Ultra) 66 FPS 48 FPS 86FPS 71 FPS Watch Dogs Legion (High) 71 FPS 59 FPS 89 FPS 77 FPS Średnia geometryczna (FPS) 64.6 57.2 88.3 78.8

Do porównania wybrano jednak warianty GPU o bardzo niskich współczynnikach TGP. Dla GeForce RTX 3050 Ti jest to 60 W (laptop ASUS ROG Zephyrus M16 z Intel Core i7-11800H oraz 16 GB RAM DDR4 3200 MHz), a dla GeForce RTX 3060 tylko 85 W (MSI Pulse GL66 z Intel Core i7-11800H oraz 16 GB RAM DDR4 3200 MHz). W przypadku Intel ARC A730M wykorzystano notebooka z Intel Core i7-12700H oraz 16 GB RAM DDR5 4800 MHz, natomiast ARC A770M był połączony z procesorem Core i9-12900HK oraz 16 GB RAM DDR5 4800 MHz. Po wynikach można chyba śmiało przypuszczać, że topowy ARC A770M w segmencie mobile będzie rywalizował co najwyżej z układem NVIDIA GeForce RTX 3060, z kolei ARC A730M powinien oferować poziom w okolicach mocniejszych wariantów GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU.

