Intel ARC A380 - dokładna specyfikacja karty graficznej oraz informacje o wydajności na tle Radeon RX 6400 i GeForce GTX 1650

Od kilku dni w sieci pojawia się sporo informacji na temat desktopowej karty graficznej Intel ARC A380 oraz pierwszej niereferencyjnej wersji GUNNIR ARC A380 Photon 6G OC, która debiutuje na razie wyłącznie w Chinach. W Internecie można już znaleźć pierwsze recenzje (choć wyłącznie z chińskich mediów), tymczasem portal WCCFTech dostał w swoje ręce fragmenty oficjalnej dokumentacji Intela, potwierdzającej specyfikację karty oraz jej wydajność w grach.

Intel ARC A380 bazuje na pełnym układzie graficznym ACM-G11 z dwoma głównymi blokami "Render Slices", 8 rdzeniami Xe, 8 jednostkami Ray Tracing oraz 1024 procesorami FP32. Schemat blokowany układu ACM-G11 potwierdza, że mowa o pełnym GPU dla karty graficznej ARC A380 (niestety zdjęcie schematu blokowego nie jest najlepszej jakości). Zegar rdzenia karty wynosi 2000 MHz bazowo, z kolei w trybie Turbo sięga 2300-2350 MHz, w zależności od konkretnego, niereferencyjnego projektu. Karta posiada również 6 GB pamięci GDDR6 o efektywnym zegarze do 16 Gbps, co przekłada się ostatecznie na przepustowość do 192 GB/s.

GUNNIR ARC A380 Photon NVIDIA GeForce GTX 1650 AMD Radeon RX 6400 Architektura Xe-HPG Turing RDNA 2 Układ graficzny ACM-G11 TU117 NAVI 24 Litografia 6 nm TSMC 12 nm TSMC 6 nm TSMC Jednostki SP 1024 896 768 Jednostki TMU 64 56 48 Jednostki ROP 32 32 32 Jednostki RT 8 - 12 Taktowanie bazowe 2000 MHz 1485 MHz 1923 MHz Taktowanie boost 2450 MHz 1665 MHz 2321 MHz Efektywny zegar VRAM 15,5 Gbps 12 Gbps 16 Gbps Pamięć VRAM 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Szyna pamięci 96-bit 128-bit 64-bit Współczynnik TDP 75 W 75 W 53 W

Intel ARC A380 wykorzystuje magistralę PCIe 4.0 x8 oraz wspiera porty HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a oraz DisplayPort 2.0 UHBR10 (przepustowość zbliżona do HDMI 2.1, a wiec 4K 120 Hz lub 8K 60 Hz). Podstawowy współczynnik TBP wynosi 75 W, jednak niektóre autorskie konstrukcje mogą oferować wartość 87 W lub więcej. W dokumentacji Intela pojawiły się także wyniki wydajności w kilkunastu popularnych grach. Porównania dokonano na przykładzie konkurencyjnych kart NVIDIA GeForce GTX 1650 oraz AMD Radeon RX 6400. Według producenta, układ ARC A380 ma oferować lepsze wyniki w grze Naraka Bladepoint i w tym wypadku mowa o rezultacie lepszym zarówno od NVIDII jak i AMD. W kilku innych tytułach: Total War: TROY, Wiedźmin 3 oraz F1 2021, nowy ARC A380 ma wypadać lepiej od Radeona, ale gorzej od GeForce GTX 1650. W pozostałych wymienionych grach układ Intela ma oferować najniższą wydajność, a konkretne wyniki uzależnione są od konkretnych tytułów. Jednocześnie nowy ARC A380 ma świetnie radzić sobie w programie Handbrake i dobrze w DaVinci Resolve Studio 18.

Źródło: WCCFTech