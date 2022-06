Karta graficzna Intel ARC A380 oficjalnie debiutuje w Chinach. GUNNIR ARC A380 Photon to pierwsza autorska konstrukcja

Po wielu miesiącach wyczekiwania, Intel ujawnił szczegóły dotyczące pierwszej desktopowej karty graficznej z rodziny Alchemist. Mowa o modelu Intel ARC A380, o którym mówiono już od kilku miesięcy. Niestety, dzisiejszy debiut ogranicza się wyłącznie do chińskiego rynku. Producent nie zdradził kiedy karty pojawią się globalnie (nadal liczymy na okres wakacyjny), ale przynajmniej potwierdzono specyfikację techniczną nowego układu graficznego.

Intel ARC A380 będzie jedną z budżetowych kart graficznych producenta, dostępnych na razie jednak tylko w Chinach. Karta wykorzystuje pełny rdzeń ACM-G11 z 8 blokami Xe-Core, 1024 procesorami FP32 oraz 8 rdzeniami do sprzętowej akceleracji Ray Tracingu. Bazowe taktowanie rdzenia wynosi 2000 MHz, z kolei w trybie Turbo będzie uzależnione od konkretnych, autorskich projektów. Przykładowo GUNNIR ARC A380 Photon - pierwsza niereferencyjna wersja - odznacza się taktowaniem w trybie Turbo sięgającym 2450 MHz. Domyślny współczynnik TBP wynosi 75 W, jednak w przypadku wspomnianej karty GUNNIR będzie to 92 W.

Intel ARC A380 NVIDIA GeForce GTX 1650 AMD Radeon RX 6400 Architektura Xe-HPG Turing RDNA 2 Układ graficzny ACM-G11 TU117 NAVI 24 Litografia 6 nm TSMC 12 nm TSMC 6 nm TSMC Jednostki SP 1024 896 768 Jednostki TMU 64 56 48 Jednostki ROP 32 32 32 Jednostki RT 8 - 12 Taktowanie bazowe 2000 MHz 1485 MHz 1923 MHz Taktowanie boost ? 1665 MHz 2321 MHz Taktowanie pamięci 16 Gbps 12 Gbps 16 Gbps Ilość pamięci 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Szyna pamięci 96-bit 128-bit 64-bit Współczynnik TDP 75 W 75 W 53 W

Intel ARC A380 posiada 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej magistrali. Choć w domyślnej specyfikacji producent podaje prędkość 16 Gbps dla kości GDDR6, autorska karta GUNNIR ARC A380 Photon ma obniżoną szybkość do 15,5 Gbps. Producent deklaruje, że w popularnych grach e-sportowych karta ARC A380 będzie do 25% szybsza od AMD Radeon RX 6400. Żadne porównania do NVIDII nie zostały ujawnione. Oficjalna cena w Chinach dla ARC A380 wynosi 1030 juanów, co w przeliczeniu na dolary daje nam około 153 USD (w Polsce byłaby to teoretycznie kwota w okolicach 730 złotych, już z VAT).

Wracając jeszcze na moment do niereferencyjnej karty GUNNIR ARC A380 Photon. Jest to 2-slotowa konstrukcja z chłodzeniem opartym na dwóch wentylatorach oraz dosyć minimalistycznym designem. Karta obsługuje magistralę PCIe 4.0, a do zasilania potrzebne jest wpięcie jednej 8-pinowej wtyczki. GUNNIR ARC A380 Photon posiada również cztery wyjścia wideo: 3x DisplayPort 1.4 oraz 1x HDMI 2.0. Chiński producent dodatkowo zaprezentował pierwsze zdjęcie potwierdzające prace nad flagową kartą graficzną ARC A770. Choć fotografia jest mocno zamazana, widać że topowa karta również będzie 2-slotową konstrukcją, aczkolwiek do chłodzenia wykorzystane zostaną m.in. trzy wentylatory.

