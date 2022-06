MSI przedstawia gotowe zestawy komputerowe z procesorem Intel Alder Lake i układem graficznym Intel ARC A380

Firma MSI przedstawiła właśnie nową zestawów komputerowych opartych na platformie Intel Alder Lake wraz z nową grafiką Intel ARC. Pierwsze oferty pojawiły się w znanym chińskim serwisie JD, co nie powinno dziwić z uwagi na fakt, że desktopowe karty graficzne Niebieskich mają pojawić się wyłącznie w Państwie Środka. Tajwański producent zaprezentował różne warianty pecetów, jednak we wszystkich znajduje model ARC A380.

Według dostępnych danych karta ARC A380 ma 6 GB pamięci GDDR6. Prawdopodobnie jest to autorska jednostka MSI, na co wskazuje np. dopisek OC oznaczający firmowo podniesione taktowania.

Choć oferta MSI dotyczy przedsprzedaży, to jednak nie ma żadnych informacji o cenach ani wysyłce. Komputery dostępne w różnych konfiguracjach, a do wyboru jest procesor od Core i3-12100F do i7-12700KF. Nie zdradzono zbyt wiele o jednostce graficznej Intela. Prawdopodobnie jest to autorska jednostka MSI, na co wskazuje chociażby dopisek OC oznaczający firmowo podniesione taktowania. Warto zauważyć, że zestawy wyposażone są w zasilacz o mocy od 550 do 650 W, jednak wcale nie oznacza to jeszcze, że produkt Intela jest niezwykle prądożerny.

Intel ARC A750 Intel ARC A580 Intel ARC A380 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Litografia TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Rdzenie Xe 28 16 8 Procesory FP32 3584 2048 1024 Jednostki RT 28 16 8 Pamięć 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Magistrala 128-bit 128-bit 96-bit

Niestety, brakuje nam ciągle wyczerpujących danych na temat wspomnianej karty graficznej. MSI dostarcza nam jedynie podstawowych informacji na temat jej wydajności, a ta nie zapowiada się tragicznie. Rzekomo tytułach e-sportowych w rozdzielczości Full HD można liczyć na płynność od 85 do 200 FPS (w zależności od gry), co daje już jakiś punkt wyjścia. Niektóre screeny dotyczące omawianej oferty MSI znajdziecie poniżej, a link do sklepu znajdziecie TUTAJ.

Źródło: VideoCardz, JD