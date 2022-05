Karty graficzne Intel ARC zadebiutują początkowo wyłącznie w Chinach. Rozczarowujące oświadczenie producenta

Kilka lat temu Intel mocno zaskoczył nas swoją chęcią stworzenia własnych układów graficznych służących do czegoś więcej, niż tylko wyświetlania pulpitu. Z drugiej strony to jeden z największych producentów na świecie, który zaangażował do prac sporą grupę doświadczonych inżynierów. Mijały więc miesiące, a do sieci z czasem zaczęły przedostawać się coraz bardziej intrygujące przecieki na temat specyfikacji nowych kart, ich wydajności, a także ogólnej oferty Intela. Całkiem niedawno wszystko zaczynało nabierać sensu - w sieci pojawiały się pierwsze wyniki testów czy nazwy poszczególnych modeli. Wydawało się, że gigant przezwyciężył wszystkie problemy i jeszcze w tym roku pojawi się kolejny duży gracz na rynku GPU, ale... cóż, chyba niepotrzebnie tyle czekaliśmy.

Wyczekiwane układy Intel ARC zadebiutują wyłącznie w Chinach na rynku OEM, a więc będą dostępne tylko dla producentów gotowych komputerów. Co gorsza, w komunikacie nie ma mowy o późniejszym debiucie jednostek w innych częściach świata.

Lisa Pearce, wiceprezes i dyrektor generalny Intel Visual Compute Group przyznała w najnowszym oświadczeniu, że nadchodzące karty graficzne ARC są opóźnione i napotykają problemy z oprogramowaniem. Zdecydowanie nie pomaga także trwająca pandemia koronawirusa wpływająca na łańcuchy dostaw. Co jednak najbardziej dołujące, okazuje się, że wyczekiwane układy zadebiutują wyłącznie w Chinach na rynku OEM, a więc będą dostępne tylko dla producentów gotowych komputerów. Co gorsza, w komunikacie nie ma mowy o późniejszym debiucie jednostek w innych częściach świata.

Trudno nie ukrywać rozczarowania taką decyzją Intela. Nie chodzi tu jedynie o ograniczoną dostępność kart graficznych, lecz również o czas publikacji tego oświadczenia. Nie ulega wątpliwości, że taka informacja powinna zostać przekazana dawno temu, a nie teraz, gdy media coraz głośniej wypytywały w sprawie debiutu jednostek Intel ARC. Z drugiej strony zaistniała sytuacja na świecie i problemy z oprogramowaniem mogły mocno zaskoczyć Intela. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak poczekać na rozwój wypadków, a także na pierwsze doniesienia z Chin dotyczące samych układów.

Źródło: Intel, VideoCardz