Intel ARC Alchemist - kiedy zadebiutują karty graficzne? Wygląda na to, że czekają nas dalsze opóźnienia z powodu... sterowników

Temat kart graficznych Intela to prawdziwa epopeja - wszyscy o nich słyszeliśmy (i to całkiem sporo), ale nikt z nas faktycznie ich nie widział. Producent na razie tylko ujawnił szczegóły specyfikacji swoich modeli z niskiej półki - ARC A350M oraz ARC A370M, jednak faktyczna premiera pierwszych laptopów miała miejsce jedynie w niektórych rejonach Azji. W przypadku desktopowych kart jest jeszcze gorzej, bo tak naprawdę w sieci co chwila pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące rzeczywistej daty premiery układów Alchemist. Wiemy, że Intel pracuje nad łącznie siedmioma kartami, jednak będą one wprowadzane stopniowo na rynek. Na portalu Igor's lab pojawiły się ciekawe doniesienia na temat dalszych opóźnień. Mają one również coraz bardziej irytować partnerów AiB, którzy sami nie wiedzą kiedy karty Intel ARC będą faktycznie dostępne.

Portal Igor's Lab, na bazie własnych źródeł, wskazuje że rzeczywista premiera sklepowa kart graficznych Intel ARC może mieć miejsce pod koniec wakacji. Kolejne opóźnienia mają być spowodowane już tylko jednym czynnikiem - niedopracowanymi sterownikami.

Igor's Lab na bazie własnych źródeł sugeruje dalsze opóźnienia dostępności kart graficznych Intel ARC. W niezbyt ciekawej sytuacji są także partnerzy AiB, którzy nadal nie mają sfinalizowanych projektów niereferencyjnych kart graficznych. Nie posiadają także finalnych sterowników graficznych, co dodatkowo opóźnia prace. O ile specyfikacja poszczególnych układów jest już tematem zamkniętym i nie powinno nic się tutaj zmienić, o tyle nadal jedynym, faktycznym powodem opóźnień są niedopracowane sterowniki, przez które karty albo nie oferują oczekiwanej wydajności, albo powodują inne błędy np. kompatybilności z grami.

Według Igora Wallosseka z portalu Igor's Lab, faktyczny debiut w sklepach ma odbyć się w drugiej połowie wakacji, a więc mniej więcej w okresie od połowy lipca do końca sierpnia. Trudno jednak przewidzieć jak sytuacja będzie wyglądać, bo ta jak widać w przypadku kart Intela potrafi się bardzo często i bardzo szybko zmieniać. Wszystko zależy od tego, kiedy inżynierowie Intela doprowadzą sterowniki do stanu faktycznej używalności. Biorąc pod uwagę, że w pod koniec kwietnia, wbrew pierwotnym zapowiedziom, nie udostępniono nowej paczki sterowników dla mobilnych Intel ARC, wszystko wskazuje na to, że producent faktycznie ma spore problemy z doprowadzeniem sterowników do porządku.

Źródło: Igor's Lab