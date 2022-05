Intel ARC A750, ARC A580 oraz ARC A380 - nowe informacje o dacie premiery oraz cenach kart graficznych Alchemist

Latem tego roku w sprzedaży mają pojawić się karty graficzne Intela, oparte na architekturze Xe-HPG oraz wykorzystujące układy z rodziny Alchemist (ACM-G10 oraz ACM-G11 w różnych wariantach). Według dotychczasowych informacji, Intel planuje w najbliższych miesiącach wydać łącznie siedem kart graficznych, z czego dwa najwyższe modele to odpowiednio ARC A770 oraz ARC A780 (limitowana wersja), podczas gdy na przeciwległym końcu otrzymamy budżetowy model ARC A310. Według najnowszych doniesień, które pojawiły się w sieci, dwie z siedmiu kart graficznych mają zostać zaprezentowane na przełomie maja oraz czerwca, z rozpoczęciem sprzedaży w przyszłym miesiącu. Mowa o układach Intel ARC A750 oraz Intel ARC A380. W lipcu z kolei ma pojawić się średniopółkowy model ARC A580.

Według nieoficjalnych informacji, dwie desktopowe karty graficzne Intela zostaną zaprezentowane w okresie pomiędzy końcem maja i początkiem czerwca. Mowa o układach Intel ARC A750 oraz ARC A380.

Intel ARC A750 ma wykorzystać rdzeń ACM-G10 z aktywnymi 28 blokami Xe-Core oraz 3584 procesorami FP32. Pod względem konfiguracji będzie to zatem niemal pełny układ graficzny ACM-G10 Alchemist, a główna różnica względem wyższych w hierarchii modeli będzie obcięta magistrala pamięci, a co za tym idzie - także przepustowość. Karta Intel ARC A750 zaoferuje bowiem 8 GB VRAM GDDR6 na 128-bitowej szynie pamięci. Według informacji od WCCFTech, omawiany układ ma kosztować nie więcej niż 350 dolarów. Będzie to konkurencja m.in. dla karty NVIDIA GeForce RTX 3060.

Intel ARC A750 Intel ARC A580 Intel ARC A380 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Litografia TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Rdzenie Xe 28 16 8 Procesory FP32 3584 2048 1024 Jednostki RT 28 16 8 Pamięć 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Magistrala 128-bit 128-bit 96-bit Cena ~350 USD ~280 USD ~150 USD Planowana zapowiedź Maj/czerwiec 2022 Lipiec 2022 Maj/czerwiec 2022

Drugą kartą, której prezentacja spodziewana jest na przełomie maja oraz czerwca to Intel ARC A380, należący do segmentu entry-level. Będzie to karta z pełnym układem ACM-G11, a więc posiadającym 8 bloków Xe, 1024 procesory FP32 oraz 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej magistrali. Konkurencją dla karty mają być takie układy jak NVIDIA GeForce GTX 1650 czy AMD Radeon RX 6500 XT. Cena Intel ARC A380, według nowych informacji, ma nie przekraczać pułapu 150 dolarów. Trzecią nadchodzącą kartą będzie Intel ARC A580, należący do segmentu low-end i który ma konkurować m.in z NVIDIA GeForce RTX 3050. W tym wypadku otrzymamy model z układem ACM-G10 i aktywnymi 16 blokami Xe (2048 procesorów FP32). Intel ARC A580 ma oferować także 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali, a cena układu ma nie przekraczać 280 dolarów. Premiera ostatniej z kart ma odbyć się w lipcu tego roku.

