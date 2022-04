Intel ARC A310 - producent może szykować najsłabszy układ Alchemist jako konkurencję dla debiutującej karty Radeon RX 6400

Latem tego roku zadebiutują w końcu karty graficzne od Intela, oparte na architekturze Xe-HPG. Mowa oczywiście o układach Intel ARC serii 3, ARC serii 5 oraz ARC serii 7. Wiemy już, że za kilka miesięcy Intel wprowadzi także do sprzedaży swój referencyjny projekt, którego wygląd zaprezentowano na marcowym pokazie. Temat wydajności czy dokładnej specyfikacji nadal pozostaje w sferze plotek i domysłów, a najnowsza z nich sugeruje, że Intel pracuje nad drugą kartą graficzną ARC serii 3. Pierwszą będzie ARC A380, o której pisaliśmy już wielokrotnie w przeciągu ostatnich miesięcy. Będzie ona oparta na pełnym układzie ACM-G11 z 1024 procesorami FP32 oraz 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej magistrali. Nowością ma być jednak Intel ARC A310, którego celem jest konkurencja z Radeonem RX 6400.

Według najnowszych doniesień, Intel pracuje nad desktopową kartą graficzną ARC A310 z segmentu entry-level, która ma konkurować z debiutującym wczoraj układem Radeon RX 6400.

Wygląda na to, że Intel będzie chciał także mocniej konkurować w segmencie entry-level, wprowadzając do oferty kartę graficzną, która oficjalnie zastąpi model Intel Iris Xe MAX Graphics (Intel DG1). Mowa o karcie ARC A310, która według nieoficjalnych informacji będzie oparta na obciętym rdzeniu ACM-G11. Spodziewamy się wykorzystania 4 do 6 bloków Xe, co przełoży się na obecność od 512 do 768 procesorów strumieniowych. Karta ma oferować także 4 GB pamięci GDDR6 na 64-bitowej magistrali pamięci (podobnie jak mobilne wersje ARC A350M oraz ARC A370M). Desktopowy Intel ARC A310 ma konkurować przede wszystkim z AMD Radeon RX 6400, oferując jednocześnie lepsze wsparcie dla najnowszych kodeków tj. AV1, a także sprzętowo obsługiwać technikę Intel XeSS.

Źródło na chińskiej witrynie Bilibili wspomina także o możliwej wydajności niektórych z nadchodzących kart Intela. Model Intel ARC A750 ma oferować osiągi porównywalne z kartą NVIDIA GeForce RTX 3060, podczas gdy Intel ARC A580 byłby od niego słabszy, ale jednocześnie wydajniejszy od Radeona RX 6600. Z kolei Intel ARC A380 ma być słabszy od GeForce'a RTX 3050, ale jednocześnie mocniejszy od Radeona RX 6400. Zagadką pozostaje topowy model ARC A770, którego referencyjny design został pokazany na marcowym wydarzeniu. Liczymy, że finalnie karta będzie w stanie rywalizować m.in. z kartą NVIDIA GeForce RTX 3070 oraz AMD Radeon RX 6700 XT... o ile do premiery zdołają poprawić kwestię oprogramowania.

Źródło: VideoCardz, Bilibili