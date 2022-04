Intel ARC A770 - desktopowa karta graficzna Alchemist z układem ACM-G10 pojawiła się w popularnym benchmarku

Podczas marcowego pokazu mobilnych układów graficznych Intel ARC Alchemist, nie zabrakło także krótkiej zapowiedzi desktopowych jednostek. Pokazano wówczas kilka ujęć z referencyjnego projektu limitowanej karty graficznej, której premiera została zaplanowana na tegoroczne lato. Według późniejszych informacji, topowy układ ARC dla desktopów może odznaczać się wysoką energooszczędnością, gdzie TGP układu graficznego miałoby nie przekraczać pułapu 175 W. Choć obecnie czekamy na oficjalny debiut kart, w sieci pojawiają się kolejne testy wydajności wczesnych wersji GPU. Tym razem mowa o popularnym benchmarku GeekBench OpenCL, w którym pojawiła się desktopowa karta graficzna Intel ARC A770.

W bazie programu GeekBench pojawił się wpis dotyczący desktopowej karty graficznej Intel ARC A770. Ujawniona specyfikacja zdradza, że GPU pracowało z zegarem rdzenia na poziomie 2400 MHz.

Wygląda na to, że Intel ARC A770 będzie oficjalną nazwą dla topowej, desktopowej karty graficznej Alchemist. Oparta została na pełnym układzie ACM-G10 z 32 rdzeniami Xe, 32 jednostkami RT oraz 4096 procesorami strumieniowymi FP32. Omawiana karta posiada także na pokładzie 16 GB pamięci VRAM GDDR6. Co ciekawe, raportowane, maksymalne taktowanie układu graficznego wynosi 2400 MHz. Dla przypomnienia, GPU prezentowane kilka tygodni wcześniej w aplikacji ARC Control charakteryzowało się zegarem 2250 MHz.

Choć GeekBench OpenCL nie jest szczególnie reprezentatywnym benchmarkiem dla kart graficznych, wynik Intel ARC A770 wynosi 85585 punktów i plasuje się na poziomie nieco powyżej karty NVIDIA GeForce RTX 2070 (ok. 85 000 pkt) oraz nieco niżej niż NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q Design (laptop, niecałe 88 000 pkt). Warto pamiętać, że nadal mowa o wczesnej wersji z niedopracowaną warstwą software'ową, która z pewnością wpływa na końcowe wyniki. Liczymy na to, że do wakacyjnej premiery Intel zdoła dopracować wszystkie elementy nowych kart graficznych Alchemist.

